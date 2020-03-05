Над актрисою Анастасією Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, раніше нависла загроза - її могли оштрафувати за борги, але влада не те, щоб притягнути до відповідальності, а навіть не змогла визначити нинішнє місце знаходження російської артистки

Підмосковний пристав закрив справу за боргом Анастасії Заворотнюк, пишуть росЗМІ. Це сталося, наголошується в заяві правоохоронних органів російської столиці, у зв'язку «з неможливістю знайти боржника».

Відомо, що гроші з Заворотнюк намагалися отримати за рішенням мирового суду Люберецкого району Москви. Повідомляється, що актриса довгий час перебувала на лікуванні в столичній клініці, зараз же про її стан нічого не відомо.

Нагадаємо також, раніше над матір'ю російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, нависла подібна загроза.

За жінкою числиться 10 штрафів за порушення ПДР, термін сплати яких минув.

«Штрафи були виписані Валентині Заворотнюк у період з травня по липень за різні порушення, в тому числі правил паркування, перевищення швидкісного режиму та виїзд на смугу для громадського транспорту, вчинені на її «Porsche»», - йдеться в повідомленні. Таак, відповідно до статті 20.25 КоАП, «ухилення від виконання адміністративного покарання карається серед іншого адміністративним арештом на строк до п'ятнадцяти діб».

За елітних авто матері Анастасії Заворотнюк у загальному числиться 332 штрафу за порушення ПРАВИЛ дорожнього руху:

«Останній виписаний 4 листопада за перевищення швидкості». Дорогу іномарку матері подарувала зведная дочка, крім того, раніше Анастасія Заворотнюк подарувала матері і «Toyota C-HR». Також відомо, що елітний спорткар Валентини Заворотнюк «Porsche» іноді використовує зоряний чоловік Анастасії Заворотнюк і фігурист петро Чернишов.

Зазначимо, звістка про фінансові труднощі сім'ї Заворотнюк з'являється не в перший раз.

Раніше повідомлялося, лікування Анастасії Заворотнюк, у якої майже рік тому виявили пухлину головного мозку, обходиться, звісно, недешево. Її чоловік невпинно працює, погоджуючись на участь у всіх виставах. Так, він виконував головні ролі в постановках Навки "Спляча красуня" і "Руслан і Людмила". За словами колег артиста, за один вихід на лід він отримує від 100 до 300 тисяч рублів. Тим не менш, Чернишов примудрився потрапити в скандал з податкової. Банк заблокував рахунки фігуриста за вказівкою правоохоронців, які підозрюють його в здійсненні "сумнівних фінансових операцій".

Також з'явилася інформація, що, можливо, Анастасія готується пройти курс експериментального лікування в США.

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі

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