Над актрисой Анастасией Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, ранее нависла угроза - ее могли оштрафовать за долги, но власти не то, что привлечь к ответственности, а даже не смогли определить нынешнее местоположение российской артистки

Подмосковный пристав закрыл дело по долгу Анастасии Заворотнюк, пишут россСМИ. Это произошло, отмечается в заявлении правоохранительных органов российской столицы, в связи «с невозможностью найти должника».

Известно, что деньги с Заворотнюк пытались получить по решению мирового суда Люберецкого района Москвы. Сообщается, что актриса долгое время находилась на лечении в столичной клинике, сейчас же о ее состоянии ничего не известно.

Напомним также, ранее над матерью российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, нависла подобная угроза.

За женщиной числится 10 штрафов за нарушения ПДД, срок уплаты которых истек.

«Штрафы были выписаны Валентине Заворотнюк в период с мая по июль за различные нарушения, в том числе правил парковки, превышение скоростного режима и выезд на полосу для общественного транспорта, совершенные на ее «Porsche»», - идет рчь в сообщении. Таак, согласно статье 20.25 КоАП, «уклонение от исполнения административного наказания наказывается среди прочего административным арестом на срок до пятнадцати суток».

За элитным авто матери Анастасии Заворотнюк в общем числится 332 штрафа за нарушения ПДД:

«Последний выписан 4 ноября за превышение скорости». Дорогую иномарку матери подарила зведная дочь, кроме того, ранее Анастасия Заворотнюк подарила матери и «Toyota C-HR». Также известно, что элитный спорткар Валентины Заворотнюк «Porsche» иногда использует звездный супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Чернышов.

Отметим, известие о финансовых трудностях семьи Заворотнюк появляется не в первый раз.

Ранее сообщалось, лечение Анастасии Заворотнюк, у которой почти год назад обнаружили опухоль головного мозга, обходится, естественно, недешево. Ее муж неустанно работает, соглашаясь на участие во всех спектаклях. Так, он исполнял главные роли в постановках Навки "Спящая красавица" и "Руслан и Людмила". По словам коллег артиста, за один выход на лед он получает от 100 до 300 тысяч рублей. Тем не менее, Чернышев умудрился попасть в скандал с налоговой. Банк заблокировал счета фигуриста по указке правоохранителей, которые подозревают его в осуществлении "сомнительных финансовых операций".

Также появилась информация, что, возможно, Анастасия готовится пройти курс эксперементального лечения в США.

Напомним, Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все

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