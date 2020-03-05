Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець поділилася весняним фото

Фото, на якому артистка з'явилася у відвертому вбранні і при макіяжі з'явилося в її Instagram, пише Politeka.net. Актриса поміркувала про жіночу природу, привабливість жінок в очах чоловіків та інше:

"Закохана жінка, як квітка, що розпускається з першими весняними променями сонця. Вона заплющує очі, вдихаючи свіже повітря і підставляючи обличчя легкому вітерцю...", - так романтично і по-філософськи підписаний новий рекламний знімок артистки.

На фото Олена постала в досить сміливому образі - її легка блузка, ймовірно, була розстебнутою або ж з глибоким декольте. Артистка посміхалася і тримала в руках коробку з ювелірними прикрасами.

Шанувальникам відомо актриси, автора і коміка дуже сподобалася така, цитуємо "легка" красуня-Олена, вони написалаи, що зірка "все гарнішає" і ще про те, звичайно ж, що всі жінки з нетерпінням чекають приходу весни.

Раніше ми писали, що Олена Кравець поділилася новим рекламним постером з «Золотим століттям», яке раніше актриса рекламувала з президентом Володимиром Зеленським. На фото Кравець позує в синьому платті, а в руках тримає коробку з прикрасою.

"Леночка, нарешті новий пост", "Олена, як завжди, Божественна", "Красива ти чесно...дуже..", "У світі мало таких добрих, чуйних і щирих людей, як Ви, а шкода. Адже такі люди дарують іншим надію і безкорисливу допомогу, такі люди роблять сильніше інших і добрішими», - написали шанувальники під фотографією Кравець.

Як відомо, Олені Кравець 43 роки. У неї троє дітей. Довгий час Олена є невід'ємною частиною команди «Квартал 95». Кілька років тому вона стала главою нового проекту «Жіночого кварталу», в якому Олена з іншими жінками-коміками обігрує жіночі проблеми та історії.

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