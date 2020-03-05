Українська телеведуча Регіна Тодоренко показалася в незвичному для себе стилі й підкорила всіх
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Сьогодні знімаємо нове шоу! А я люблю своїх фей», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Тодоренко позує в незвичайному для себе діловому костюмі і «суворої» зачіскою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
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«Вогонь», «бомбезно», «неповторна», «дуже гарно виглядаєш», «Дуже мені подобаєтеся! Але мені здається,що цей спосіб не дуже вдалий», «дуже симпатична – розумник», «Регіна, попрасуєш як учениця 11-Б класу», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що відома телеведуча Регіна Тодоренко позувала в зухвалому позі і стильному вбранні
Зірка екранів і мережі вирішила показати, як працює, а спосіб для цього вибрала нетрадиційний.
Так на новому опублікованому Регіною фото вона показала, яка з неї, цитуємо "продюсерша":
«(Хештег) Регіна Продюсерша у справі Знімаю новий сезон! У моєї професії я зустрічаю цікавих людей! Мені вдалося поспілкуватися з культовими персонами , дізнатися їх думки про…», - підписала артистка фото, де вона сидить у кріслі в досить провокує позі. Зірка "Орел і решка" була в білій блузці, класичної взуття і широких штанах. Тодоренко сиділа так, що трималася однією своєю рукою за ногу, закинувши другу ногу на краєчок крісла.
Регіна у класичному "прикиді", при макіяжі і з дещо стурбованим виразом обличчя дуже сподобалася своїм передплатникам, всього за кілька хвилин після публікації пост зібрав вже тисячі лайків і десятки коментарів.
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