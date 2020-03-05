Такой звезду вы еще не видели

Украинская телеведущая Регина Тодоренко показалась в необычном для себя стиле и покорила всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня снимаем новое шоу! А я люблю своих фей», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Тодоренко позирует в необычном для себя деловом костюме и «строгой» прической. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Огонь», «бомбезно», «неповторимая», «очень красиво выглядишь», «Очень мне нравитесь! Но мне кажется,что этот образ не очень удачный», «очень симпатичная – умничка», «Регина, выгладишь как ученица 11-Б класса», - пишут они.

Ранее мы писали, что известная телеведущая Регина Тодоренко позировала в вызывающей позе и стильном наряде

Звезда экранов и сети решила показать, как работает, а способ для этого выбрала нетрадиционный.

Так на новом опубликованном Региной фото она показала, какая из нее, цитируем "продюсерша":

«(Хэштег) Регина Продюсерша в деле Снимаю новый сезон! В моей профессии я встречаю интереснейших людей! Мне удаётся пообщаться с культовыми персонами , узнать их мнения о…», - подписала артистка фото, где она сидит в кресле в весьма провоцирующей позе. Звезда "Орел и решка" была в белой блузке, классической обуви и широких брюках. Тодоренко сидела так, что держалась одной своей рукой за ногу, забросив вторую ногу на краешек кресла.

Регина в классическом "прикиде", при макияже и с несколько озабоченным выражением лица очень понравилась своим подписчикам, всего за несколько минут после публикации пост собрал уже тысячи лайков и десятки комментариев.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак