Популярна, як в Україні, так і в Росії співачка Аліна Гросу здивувала своїх шанувальників

На новому фото зі сторіз зірка сцени позувала у шкіряній куртці, прозорій темній кофтині і темному бра. Як передає Politeka.net, поділилася виконавиця кадром у своєму Instagram.

Найцікавіше ж, у будь-якому разі для багатьох фанів зірки мережі, ТБ і сцени те, що Аліна обстригла своє довге волосся і покрасувалася зі стильним укороченим каре. Так це насправді чи нова зачіска - це "пастка" якихось популярних фільтрів у вищезгаданій соцмережі - невідомо, але Гросу виглядала зі стрижкою досить ефектно.

Додамо, що образ артистки доповнила яскрава помада на її устах і виразний макіяж в цілому, а також об'ємні прикраси.

Можливості прокоментувати кадри у шанувальників зірки не було, але вони можуть відповісти на поставлені Аліною питання особисто їй в директ - приватні повідомлення в Insta.

Нагадаємо, на недавньому знімку Аліна Гросу з'явилася в романтичному образі. Дівчина позувала в червоному закритому, але облягаючому вбранні - платтячко на гудзиках в червоно-чорний квадрат.

Вбрання вигідно підкреслило практично всі переваги фігури молодої красуні-артистки, її пишні груди зокрема. Образ Аліни доповнили пишна укладка і непомітний макіяж.

Аліна Гросу – українська співачка, яка стала артисткою в 4 роки. Українцям вона найбільше запам'яталася завдяки пісні «Бджілка». У дорослому віці Гросу оновила свій музичний стиль та імідж, поставши перед шанувальниками у новому амплуа.

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