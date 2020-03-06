Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс України 2019», показала розкішне тіло в облягаючому топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, дівчина позує в роздягальні в одному топі і спортивних штанях, підтримуючи рукою розкішні форми. Як можна помітити, зірка задоволена своїм виглядом. Крім того, Паша елегантно задерла ногу. Волосся при цьому дівчина зібрала в хвостик.

Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати – кадри Міс Україна-2019 вирішила опублікувати у себе в Сторіс.

Раніше Маргарита Паша вже показувала не менш ефектний образ в білому кольорі. На представленій фото українська красуня сидить на шкіряному кріслі, закинувши ногу на ногу, в білому брючному костюмі з широким поясом.

В коментарях красуні написали багато компліментів з приводу зовнішності, а також запропонували вийти заміж.

«Принцеса», «хочеш заміж, але немає пацана? Не переживаи, може біт що я твоя доля! Девственик, музикант з карізма, такого як я рідко зустрінеш, якщо хочеш знакомица заглани на сторінок і напиши в директах, але якщо не нравица то подругам репостни)», «красуня», «супер», – відзначили в коментарях.

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