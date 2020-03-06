Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше прибули разом у Великобританію після заяви про складання з себе повноважень

Спочатку пару помітили днем п'ятого березня у Вестмінстері, в центрі Лондона, пише Рoliteka.net. Меган і Гаррі залишали готель Goring. Біля виходу їх чекали папараці і фото розлетілися по мережі.

Меган була в пальто пісочного кольору, а її чоловік - у синьому костюмі.

А ввечері герцоги Сасекські відвідали щорічну церемонію вручення премії Endeavour Fund Awards в Лондоні, яка створена для підтримки ветеранів.

Дружина принца вибрала для вечора бірюзову сукню, що облягає, клатч і туфлі-човники, а її чоловік - синій костюм з краваткою. Вони просто чудові.

На зустрічі принц Гаррі приділив увагу підтримці ветеранів, їх фізичній і психологічній реабілітації.

Варто відзначити, що це перший офіційний вихід Меган Маркл після повернення з Канади, куди подружжя перебралося.

Крім зазначеного заходу принц і його дружина відвідають ще кілька до офіційної відмови від обов'язків 31 березня.

Примітно, що останнім виходом у світ в якості герцогів Сасекських стане служба на честь Дня Співдружності, на якій будуть присутні також королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз, принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Зазначимо, Меган Маркл пробуде у Великобританії лише кілька днів, після чого повернеться в Канаду.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл вирушила у Великобританію без малюка Арчі. Таке рішення сильно розлютило Єлизавету II, яка хотіла побачитися з правнуком.

Нагадаємо, королева поставила жорсткий ультиматум Меган Маркл і принцу Гаррі.

Так, Єлизавета і Гаррі пообідали разом 1 березня, під час чого бабуся нібито попередила герцога, що він зможе повернутися в будь-який момент в сім'ю, де його люблять і завжди чекають.

Крім того, якщо пара все ж наполягає на своєму, то їй заборонено відтепер використовувати слово royal ("королівський") у назві їх фонду.

Раніше ми писали, що дружина принца Гаррі облаштовується в Канаді: закохані вже нібито знайшли ідеальний будинок в елітному передмісті Торонто, де збираються жити разом з сином.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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