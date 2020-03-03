Меган Маркл и принцу Гарри в последний раз придется посетить официальное мероприятие в статусе герцогов
Об этом пишет издание Mirror.
Как известно, уже 9 марта герцоги Сассекские посетят праздничную службу в Вестминстерском аббатстве, приуроченную ко Дню содружества наций.
Инсайдеры утверждают, что об этом Меган Маркл и принца Гарри лично просила Елизавета II, которая не оставляет попыток воссоединить королевскую семью.
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Гарри уже прибыл в Лондон, а его супруга еще в Канаде. Как оказалось, Меган Маркл решила оставить малыша Арчи в Торонто, чем разозлила британцев.
Такое решение также сильно разозлила Елизавету II, которая хотела повидаться с правнуком. Когда же выяснилось, что Арчи останется в Торонто с нянями, королева была в ярости.
На территории Соединеного Королевства Меган пробудет только несколько дней, после чего вернется в Канаду. Сейчас супруга принца Гарри обустраивается на новом месте: по информации журналистов, влюбленные уже нашли идеальный дом в элитном пригороде Торонто, где собираются жить вместе с сыном.
Ранее мы рассказывали, что самочувствие 93-летней королевы Елизаветы II резко ухудшилось на фоне скандалов с Меган Маркл и Гарри. На словах Елизавета II всячески поддерживает Гарри, но ей сложно перенести отъезд любимого внука из Букингемского дворца.
Но на этом неприятности королевы не закончились. Также ее старший внук Питер Филлипс расстался с супругой, а потом и племянник Дэвид Армстронг-Джонс объявил о разрыве отношений с женой после 27 лет брака.
Как пишут западные таблоиды, на фоне всех скандалов королева Елизавета II морально и физически истощена.
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.