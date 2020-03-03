Меган Маркл и принцу Гарри в последний раз придется посетить официальное мероприятие в статусе герцогов

Об этом пишет издание Mirror.

Как известно, уже 9 марта герцоги Сассекские посетят праздничную службу в Вестминстерском аббатстве, приуроченную ко Дню содружества наций.

Инсайдеры утверждают, что об этом Меган Маркл и принца Гарри лично просила Елизавета II, которая не оставляет попыток воссоединить королевскую семью.

Гарри уже прибыл в Лондон, а его супруга еще в Канаде. Как оказалось, Меган Маркл решила оставить малыша Арчи в Торонто, чем разозлила британцев.

Такое решение также сильно разозлила Елизавету II, которая хотела повидаться с правнуком. Когда же выяснилось, что Арчи останется в Торонто с нянями, королева была в ярости.

На территории Соединеного Королевства Меган пробудет только несколько дней, после чего вернется в Канаду. Сейчас супруга принца Гарри обустраивается на новом месте: по информации журналистов, влюбленные уже нашли идеальный дом в элитном пригороде Торонто, где собираются жить вместе с сыном.

Ранее мы рассказывали, что самочувствие 93-летней королевы Елизаветы II резко ухудшилось на фоне скандалов с Меган Маркл и Гарри. На словах Елизавета II всячески поддерживает Гарри, но ей сложно перенести отъезд любимого внука из Букингемского дворца.

Но на этом неприятности королевы не закончились. Также ее старший внук Питер Филлипс расстался с супругой, а потом и племянник Дэвид Армстронг-Джонс объявил о разрыве отношений с женой после 27 лет брака.

Как пишут западные таблоиды, на фоне всех скандалов королева Елизавета II морально и физически истощена.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.