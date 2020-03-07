Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", не втомлюється хвалитися своєю розкішною фігурою
Так, артистка опублікувала нове фото в Instagram, де виставила напоказ апетитні принади, пише Politeka.net.
На фото красуня з'явилася в чорному обтягуючому костюмі. Лосини підкреслили стрункі і рівні ніжки української знаменитості.
Чорний гольф затягнув груди, виділивши їх красиву форму. Зверху кофти був надітий світлий жакет з поясом на тонкій талії: "Вау, красуня".
Доповнювали образ масивні черевики на платформі і каблуці, а також чорні рукавички.
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Марта прибрала від обличчя волосся, закинувши його за вушка, в яких сяяли сережки.
Зірка зробила макіяж з акцентом на красиві очі. Також на обличчі були підкреслені чорні брови.
Артистка позувала біля світлих штор.
За дев'ять годин пост зібрав понад 400 лайков і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Нагадаємо, Марта Адамчук родом з смт Кельменці (Чернівецька обл.).
Дівчина отримала магістра естрадного вокалу в Київському Університеті Культури і Мистецтв.
Красуня взяла участь у шоу «Голос країни», співала в «Танцях з зірками», «Х-факторі», виконала саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke”.
Раніше ми писали, що Марта Адамчук поділилася портретним кадром, який виконаний у чорно-білому кольорі.
Зірка з'явилася в жакеті забарвлення "гусячі лапки" і в мереживному гольфі, який визирав з-під верху.
Заради виразності артистка зібрала волосся трохи назад, таким чином, відкриваючи обличчя і підкреслюючи ефектні вилиці.
Наскільки можна зрозуміти по чорно-білому фото, на обличчі Марти мінімум косметики. Артистка відкрито і злегка зухвало дивиться прямо в об'єктив.
Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала в чорній вельветовій сукні на гудзиках. Крізь тонку тканину виднілося білизна Марти.
На шиї артистки помітний тонкий ланцюжок з кулоном, а на плечі - ручка від сумочки.
Марта зробила укладку, заклавши за вушко волосся з одного боку, тим самим вона засвітила акуратну сережку. На обличчі української знаменитості - макіяж з акцентом на красиві яскраві губи.
Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".
Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".