Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", не втомлюється хвалитися своєю розкішною фігурою

Так, артистка опублікувала нове фото в Instagram, де виставила напоказ апетитні принади, пише Politeka.net.

На фото красуня з'явилася в чорному обтягуючому костюмі. Лосини підкреслили стрункі і рівні ніжки української знаменитості.

Чорний гольф затягнув груди, виділивши їх красиву форму. Зверху кофти був надітий світлий жакет з поясом на тонкій талії: "Вау, красуня".

Доповнювали образ масивні черевики на платформі і каблуці, а також чорні рукавички.

Марта прибрала від обличчя волосся, закинувши його за вушка, в яких сяяли сережки.

Зірка зробила макіяж з акцентом на красиві очі. Також на обличчі були підкреслені чорні брови.

Артистка позувала біля світлих штор.

За дев'ять годин пост зібрав понад 400 лайков і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Марта Адамчук родом з смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Дівчина отримала магістра естрадного вокалу в Київському Університеті Культури і Мистецтв.

Красуня взяла участь у шоу «Голос країни», співала в «Танцях з зірками», «Х-факторі», виконала саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke”.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук поділилася портретним кадром, який виконаний у чорно-білому кольорі.

Зірка з'явилася в жакеті забарвлення "гусячі лапки" і в мереживному гольфі, який визирав з-під верху.

Заради виразності артистка зібрала волосся трохи назад, таким чином, відкриваючи обличчя і підкреслюючи ефектні вилиці.

Наскільки можна зрозуміти по чорно-білому фото, на обличчі Марти мінімум косметики. Артистка відкрито і злегка зухвало дивиться прямо в об'єктив.

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала в чорній вельветовій сукні на гудзиках. Крізь тонку тканину виднілося білизна Марти.

На шиї артистки помітний тонкий ланцюжок з кулоном, а на плечі - ручка від сумочки.

Марта зробила укладку, заклавши за вушко волосся з одного боку, тим самим вона засвітила акуратну сережку. На обличчі української знаменитості - макіяж з акцентом на красиві яскраві губи.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".