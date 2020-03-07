Відома українська актриса і співачка Марта Адамчук, зірка "Кварталу 95", не втомлюється хвалитися своєю розкішною фігурою 

Так, артистка опублікувала нове фото в Instagram, де виставила напоказ апетитні принади, пише Politeka.net

На фото красуня з'явилася в чорному обтягуючому костюмі. Лосини підкреслили стрункі і рівні ніжки української знаменитості. 

Чорний гольф затягнув груди, виділивши їх красиву форму. Зверху кофти був надітий світлий жакет з поясом на тонкій талії: "Вау, красуня".  

Доповнювали образ масивні черевики на платформі і каблуці, а також чорні рукавички. 

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Марта прибрала від обличчя волосся, закинувши його за вушка, в яких сяяли сережки. 

Зірка зробила макіяж з акцентом на красиві очі. Також на обличчі були підкреслені чорні брови. 

Артистка позувала біля світлих штор. 

За дев'ять годин пост зібрав понад 400 лайков і трохи коментарів у вигляді смайликів. 

Нагадаємо, Марта Адамчук родом з смт Кельменці (Чернівецька обл.).

Дівчина отримала  магістра естрадного вокалу в Київському Університеті Культури і Мистецтв. 

Красуня взяла участь у шоу «Голос країни», співала в «Танцях з зірками», «Х-факторі», виконала саундтреки до фільму Олексія Залевського «Z Joke”. 

Раніше ми писали, що Марта Адамчук поділилася портретним кадром, який виконаний у чорно-білому кольорі. 

Зірка з'явилася в жакеті забарвлення "гусячі лапки" і в мереживному гольфі, який визирав з-під верху. 

Заради виразності артистка зібрала волосся трохи назад, таким чином, відкриваючи обличчя і підкреслюючи ефектні вилиці.

Наскільки можна зрозуміти по чорно-білому фото, на обличчі Марти мінімум косметики. Артистка відкрито і злегка зухвало дивиться прямо в об'єктив. 

Нагадаємо також, що Марта Адамчук позувала в чорній вельветовій сукні на гудзиках. Крізь тонку тканину виднілося білизна Марти. 

На шиї артистки помітний тонкий ланцюжок з кулоном, а на плечі - ручка від сумочки. 

Марта зробила укладку, заклавши за вушко волосся з одного боку, тим самим вона засвітила акуратну сережку. На обличчі української знаменитості - макіяж з акцентом на красиві яскраві губи.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом в мереживі: "Ого, яка красуня".

Також Politeka писала, що Марта Адамчук переплюнула Земфіру і підкорила українців новим відео: "мурашки по шкірі".