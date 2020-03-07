Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", не устает хвастаться своей роскошной фигурой 

Так, артистка опубликовала новое фото в Инстаграм, где выставила напоказ аппетитные прелести, пишет Politeka.net

На фото красотка предстала в черном обтягивающем костюме. Лосины подчеркнули стройные и ровные ножки украинской знаменитости. 

Черный гольф затянул грудь, выделив их красивую форму. Сверху кофты был надет светлый жакет с поясом на тонкой талии: "Вау, красотка". 

Дополняли браз массивные ботинки на платформе и каблуке, а также черные перчатки. 

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Марта убрала от лица волосы, закинув их за ушки, в которых сверкали сережки. 

Макияж звезда сделала с акцентом на красивые глаза. Также на лице были подчеркнуты черные брови. 

Артистка позировала возле светлых штор. 

За девять часов пост собрал более 400 лайків и немного комментариев в виде смайликов. 

Напомним, Марта Адамчук родом из пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).

Девушка получила  магистра эстрадного вокала в Киевском Университете Культуры и Искусств. 

Красотка учавствовала в шоу «Голос країни», пела в «Танцях з зірками», «Х-факторе», исполнила саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke”. 

Ранее мы писали, что Марта Адамчук поделилась портретным кадром, который выполнен в черно-белом цвете. 

Звезда предстала в жакете расцветки "гусиные лапки" и в кружевном гольфе, который выглядывал из-под верха. 

Ради выразительности артистка присобрала волосы немного назад, таким образом, открывая лицо и подчеркивая эффектные скулы.

Насколько можно понять по черно-белому фото, на лице Марты минимум косметики. Артистка открыто и слегка дерзко смотрит прямо в объектив. 

Напомним также, что Марта Адамчук позировала в черном вельветовом платье на пуговицах. Сквозь тонкую ткань проглядывалось белье Марты. 

На шее артистки заметна тонкая цепочка с кулоном, а на плече - ручка от сумочки. 

Марта сделала укладку, заложив за ушко волосы с одной стороны, тем самым она засветила аккуратную сережку. На лице украинской знаменитости - макияж с акцентом на красивые яркие губы.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".