Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", не устает хвастаться своей роскошной фигурой
Так, артистка опубликовала новое фото в Инстаграм, где выставила напоказ аппетитные прелести, пишет Politeka.net.
На фото красотка предстала в черном обтягивающем костюме. Лосины подчеркнули стройные и ровные ножки украинской знаменитости.
Черный гольф затянул грудь, выделив их красивую форму. Сверху кофты был надет светлый жакет с поясом на тонкой талии: "Вау, красотка".
Дополняли браз массивные ботинки на платформе и каблуке, а также черные перчатки.
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Марта убрала от лица волосы, закинув их за ушки, в которых сверкали сережки.
Макияж звезда сделала с акцентом на красивые глаза. Также на лице были подчеркнуты черные брови.
Артистка позировала возле светлых штор.
За девять часов пост собрал более 400 лайків и немного комментариев в виде смайликов.
Напомним, Марта Адамчук родом из пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).
Девушка получила магистра эстрадного вокала в Киевском Университете Культуры и Искусств.
Красотка учавствовала в шоу «Голос країни», пела в «Танцях з зірками», «Х-факторе», исполнила саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke”.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук поделилась портретным кадром, который выполнен в черно-белом цвете.
Звезда предстала в жакете расцветки "гусиные лапки" и в кружевном гольфе, который выглядывал из-под верха.
Ради выразительности артистка присобрала волосы немного назад, таким образом, открывая лицо и подчеркивая эффектные скулы.
Насколько можно понять по черно-белому фото, на лице Марты минимум косметики. Артистка открыто и слегка дерзко смотрит прямо в объектив.
Напомним также, что Марта Адамчук позировала в черном вельветовом платье на пуговицах. Сквозь тонкую ткань проглядывалось белье Марты.
На шее артистки заметна тонкая цепочка с кулоном, а на плече - ручка от сумочки.
Марта сделала укладку, заложив за ушко волосы с одной стороны, тем самым она засветила аккуратную сережку. На лице украинской знаменитости - макияж с акцентом на красивые яркие губы.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".
Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".