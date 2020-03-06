Знаменита українська співачка Настя Каменських представила серію нових кадрів, зроблених спеціально для відомого глянцю

Настя Каменських активно приймає участь у різних фотосесіях, щоб привертати увагу до себе та своїх робіт - новим музичним композиціям і власного бренду, який з'явився не так давно, пише Рoliteka.net.

При цьому Настя намагається всіляко підігрівати інтерес до власної персони пікантними кадрами, особливо після того, як схудла на 20 кілограмів! Виходить це у зірки вельми успішно, адже кожне нове фото співачки приймається публікою досить бурхливо і супроводжується безліччю коментарів.

Так, сьогодні артистка представила серію фото, знятих спеціально для чоловічого журналу. До речі, сама зірка не так часто приймає участь саме у фотосесіях для дорослих журналів. В цей раз зйомка була організована для глянцю XXL Ukraine. Настя змінила кілька образів, кожен з яких відвертіше попереднього.

На фан-сторінках з'явилися перші кадри, серед яких можна відмітити декілька найбільш примітних. Вся фотосесія при цьому виконана в спеціальному весняному стилі.

Наприклад, зірка приміряла зухвалий костюм ковбоя – чорні обтягуючі брюки з срібною бахромою, білу сорочку з глибоким декольте, в якому видно, що Настя без ліфчика, а також зірка доповнила образ стильним капелюхом.

До цього Настя Каменських показала відверте і одночасно гумористичне особисте відео. Так, відомі під звуки включається комп'ютера артистка позувала в шкіряному, ймовірно, корсетному поясі.

Так на нових кадрах зірка сцени предстастала в яскраво-помаранчевому светрі, а поверх наділа об'ємний пояс.

Образ знаменитості доповнив яскравий макіяж і стильна укладка. Найцікавіше, що Настя під час характерного звуку, коли система видає помилку на комп'ютері, зробила ніс п'ятачком. Спочатку артистка в типовій для неї манері кокетувала на камеру і раптом така "свинка" перед очима.

Шанувальників дуже порадував такий трюк знаменитості в мережі, мовляв, вже приїлися всі ці "голі" фото, а тут такий кумедний "свіжачок". Але, правда, не всі були задоволені відео:

Нагадаємо, Каменських в спортивному костюмі висміяли з-за невдалого кадру.

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