Знаменитая украинская певица Настя Каменских представила серию новых кадров, сделанных специально для известного глянца

Настя Каменских активно принимает участие в различных фотосессиях, чтобы привлекать внимание к себе и своим работам - новым музыкальным композициям и собственному бренду, который появился не так давно, пишет Рoliteka.net.

При этом Настя старается всячески подогревать интерес к собственной персоне пикантными кадрами, в особенности после того, как похудела на 20 килограмм! Выходит это у звезды весьма успешно, ведь каждое новое фото певицы принимается публикой достаточно бурно и сопровождается множеством комментариев.

Так, сегодня артистка представила серию фото, снятых специально для мужского журнала. К слову, сама звезда не так часто принимает участие именно в фотосессиях для взрослых журналов. В этот раз съемка была организована для глянца XXL Ukraine. Настя Каменских сменила несколько образов, каждый из которых откровеннее предыдущего.

На фан-страницах появились первые кадры, среди которых можно отметить несколько наиболее примечательных. Вся фотосессия при этом выполнена в специальном весеннем стиле.

К примеру, звезда примерила дерзкий костюм ковбоя – черные обтягивающие брюки с серебряной бахромой, белую рубашку с глубоким декольте, в котором видно, что Настя без лифчика, а также звезда дополнила образ стильной шляпой.

До этого Настя Каменских показала откровенное и одновременно юморное личное видео. Так, под небезызвестные звуки включающегося компьютера артистка позировала в кожаном, вероятно, корсетном поясе.

Так на новых кадрах звезда сцены предстастала в ярко-оранжевой кофте, а поверх надела объемный пояс.

Образ знаменитости дополнил яркий макияж и стильная укладка. Самое интересное, что Настя во время характерного звука, когда система выдает ошибку на компьютере, сделала нос пятачком. Сначала артистка в типичной для нее манере кокетничала на камеру и вдруг такая "свинка" перед глазами.

Поклонников очень порадовал такой трюк знаменитости в сети, мол, приелись уже все эти "голые" фото, а тут такой юморной "свежачок". Но, правда, не все были и довольны видео:

Напомним, Каменских в спортивном костюме высмеяли из-за неудачного кадра.

Как сообщала Politeka, Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде и показала "подружек" в одном кружеве.