Тілль Ліндеманн в рамках гастролей по країнам Європи вирушив в Україну і вже засвітився в Київському ресторані

Не так давно стало відомо, що Ліндеманн буде гастролювати зі шведським артистом Петером Тэгтгреном, з яким він записав альбом (назва їх дуету - Lindemann). І вже сьогодні артист дасть масштабний концерт у Києві, пише Politeka.

Проте, в столицю України, як виявилося, знаменитий співак приїхав не один. Після відпустки Світлана Лобода, з якою артисту приписують любовний роман, також прибула в рідну країну заради концерту.

Так, спочатку на офіційній сторінці в Instagram Тілля з'явився зухвалий ролик з головним акцентом «До біса коронавірус». Саме з таким написом на захисній масці артист вирішив позувати прямо біля масивного знака біля в'їзду в Київ.

А трохи перегодом, артист засвітився в столичному ресторані з простою назвою «Компот» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). Зазначимо, спочатку Сторіс зі знаменитістю з Німеччини з'явилося в Instagram @alexey_ischenko, а потім розлетілося по соціальним мережам.

Тим часом Лобода дала концерт у рідному місті, эпатировавши публіку зухвалими образами. В її Instagram-профілі з'явилися кадри, зроблені перед виступом. На невеликих відео зірка позувала в одному червоному топ і брюках-кльош, прикрашені паєтками.

І хоча спільних фото на сторінках артистів шанувальники не побачили, вони все ж впевнені: артисти не випадково запланували перетинається гастрольний графік. З-за роботи їм складно знайти час для зустрічі.

Раніше ми повідомляли, екс-коханка Тілля (теж родом з СНД) Ганна розповіла про те, як вона помітила, що між Линдеманном і Лободою спалахнула пристрасть. За її словами, перша зустріч зірок сталася на одному з фестивалів - іскру між ними неможливо було загасити.

"Після того, як він побачив Лободу, здалося, що зійшов з розуму. Мені було очевидно, що між ними іскра, як і всім оточуючим. Але гасити її я вже і не збиралася. Не хочу уподібнюватися нашим знаменитостям і писати, що "Лобода забрала у мене улюбленого" чи щось таке. Мені це зовсім не потрібно. Просто до того моменту я, чесно кажучи, втомилася від такого способу життя. Так все само собою і закінчилося", - поділилася Ганна.

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