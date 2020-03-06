Відома українська співачка Настя Каменських знялася у дорослій фотосесії для чоловічого журналу вперше за довгий час

Настя Каменських є активним прихильником соціальних мереж, тому кожен день представляє на огляд публіки безліч фото та відеоматеріалів, які намагається з кожним разом зробити все більш провокаційними, пише Рoliteka.net.

Так, сьогодні артистка представила серію фото, які були зроблені для відомого журналу. Примітно те, що останній раз в подібній фотосесії для дорослих артистка знімалася досить давно – Анастасія за час своєї кар'єри влаштовувала лише пару раз подібні фотосесії.

На теренах соціальних мереж можна знайти різні знімки з зіркою, проте в цей раз кадри вийшли досить стриманими і скромними, а також виконані в єдиному стилі і весняної обробки.

Найпікантнішим кадром у новій зйомці став той, який Настя сама представила в Instagram кілька годин тому.

На знімку видно, як обличчя Насті прикрив аксесуар з камінням, а оголені груди – оригінальний бюстгальтер з круглими металевими вставками, стегна зірки ж ледь прикриті напівпрозорою чорною тканиною. У доповнення образу можна помітити розпущене кучеряве волосся зібране стильний високий пучок.

«Весна - це різні настрої. Від ніжних квітучих бутонів до буйних і зухвалих фарб. В моїй новій фотосесії для журналу XXL ви побачите цю яскраву палітру настроїв ♥️», – написала Настя під фото і отримала сотні коментарів на свою адресу.

Раніше Настя Каменських представила новий імідж, здивувавши блискучим міні-платтям. Зірка є активним користувачем соціальних мереж, тому щодня артистці доводиться представляти шанувальникам нові знімки, відео і пости з особистими нотатками.

Виходить це у співачки дуже успішно, адже кожен її знімок збирає безліч коментарів, а відеозапису викликають незмінну бурхливу реакцію серед фанатів.

В цей раз співачка представила один з кадрів, зроблених під час весняній фотосесії в незвичайному вбранні.

Блискуча тканина незвичайного відтінку нагадує латекс, однак це не він. На думку користувачів, незвичайний наряд надав засмаглій шкірі співачки бронзового відтінку. Так, на представленому кадрі Настя також показала обличчя з мінімумом макіяжу, що припало до смаку коментаторам.

«Good day ☀️Весна непомітно додає настрою, перетворює все навколо і всередині нас 🌸», – наголосила Настя під новим постом.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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