Известная украинская певица Настя Каменских снялась во взрослой фотосессии для мужского журнала впервые за долгое время

Настя Каменских является активным поклонником социальных сетей, поэтому каждый день представляет на обзор публики множество фото и видеоматериалов, которые старается с каждым разом сделать все более провокационными, пишет Рoliteka.net.

Так, сегодня артистка представила серию фото, которые были сделаны для известного журнала. Примечательно то, что последний раз в подобной фотосессии для взрослых артистка снималась достаточно давно – Анастасия за время своей карьеры устраивала лишь пару раз подобные фотосессии.

На просторах социальных сетей можно найти самые разные снимки со звездой, однако в этот раз кадры вышли достаточно сдержанными и скромными, а также выполнены в едином стиле и весенней обработке.

Самым пикантным кадром в новой съемке стал тот, который Настя сама представила в Инстаграм несколько часов назад.

На снимке видно, как лицо Насти прикрыл аксессуар с камнями, а обнаженную грудь – оригинальный бюстгальтер с металлическими круглыми вставками, бедра звезды же едва ли прикрыты полупрозрачной черной тканью. В дополнение образа можно заметить, что распущенные кудрявые волосы собрані в стильный высокий пучок.

«Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений ♥️», – написала Настя под фото и получила сотни комментариев в свой адрес.

Ранее Настя Каменских представила новый имидж, удивив блестящим мини-платтям. Звезда является активным пользователем социальных сетей, поэтому ежедневно артистке приходится представлять поклонникам новые снимки, видео и посты с личными заметками.

Выходит это у певицы весьма успешно, ведь каждый ее снимок собирает множество комментариев, а видеозаписи вызывают неизменную бурную реакцию среди фанатов.

В этот раз певица представила один из кадров, сделанных во время весенней фотосессии в необычном платье.

Блестящая ткань необычного оттенка напоминает латекс, однако это не он. По мнению пользователей, необычный наряд придал загорелой коже певицы бронзового оттенка. Так, на представленном кадре Настя также показала лицо с минимумом макияжа, что пришлось по вкусу комментаторам.

«Good day ☀️Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас 🌸», – отметила Настя под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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