Герцогиня була не такою стриманою, як завжди

Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон вирушили у триденний ірландський тур

У герцогів Кембриджських була велика програма. Спочатку вони побували в місті Голуей, яке вважається культурною столицею країни. Місцеві жителі зустріли гостей з плакатами і квітами.

Пара подивилася цирковий виступ артистів, а пізніше вирушила в затишний ірландський паб Tig Coili, де поспілкувалися з відвідувачами и дізналися про пам'ятки.

В цей же день Кейт і Вільям побували на зустрічі з представниками Гаельської атлетичної асоціації.

Міддлтон підкорила зовнішністю у кашеміровому светрі Really Wild, джинси Zara і кросівки New Balance. Вона разом з чоловіком взяла участь в змаганнях з херлингу.

Від красуні не можна було відвести погляду. Кейт вела себе весело і невимушено.

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська прийшла на прийом, організований ірландським міністром закордонних справ і торгівлі Саймоном Ковені в Дубліні. Вона вибрала малинову в чорний горошок вінтажну сукню бренду Oscar de la Renta. На вбранні був комір-волан, а також акуратні гудзики.

Завершували образ Кейт сумочка і туфлі-човники. Волосся красуня прибрала в хвіст, засвітивши красиві сережки.

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Королівський експерт Кеті Ніколл розповіла, що герцог Кембриджський зробив для дружини щось особливе.

Принц раніше балував дружину романтичною вечерею в їх улюбленому італійському ресторані в Лондоні. Однак усамітнитися парі дуже важко, адже зараз увага публіки і преси висока через скандальні заяви брата Вільяма, принц Гаррі і його дружини Меган Маркл.

Тому пара залишилася вдома і провела незабутній затишний вечір у компанії тільки один одного.

Нагадаємо також, що Кейт Міддлтон стала героїнею британського шоу "Щаслива мама-щаслива дитина", де зізналася, що не відчуває себе ідеальною матір'ю.

Зокрема, дружина принца Вільяма розповіла, що її турбує почуття провини перед дітьми за свої дії чи слова.

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