Ведуча шоу «Х-фактора» Даша Трегубова покрасувалася в компанії своєї чарівної доньки
"Дівчата" дружно крокували подіумом модного показу. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки:
«Дві тропіканки в показі…», - пише задоволена Даша про міні-успіхи свої і своєї дитини на показі Андре Тана. Жінка, як і її дочка були одягнені у світлі вбрання з зеленими принтами у вигляді екзотичної рослинності. Струнка блондинка Трегубова показала свою прекрасну фігуру на подіумі, а її малятко – увесь свій шарм, посміхаючись на фото.
Шанувальники оцінили таких симпатичних дам і написали багато приємних коментарів на адресу обох:
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«Приголомшливо 💚»
«Чудово виглядаєте! Краса»
«👼🔥❤Леді❤❤»
«Класні дівчата.😍»
«Краса – справа сімейна»
Як повідомлялося раніше, ведуча шоу "Х-фактор", акторка Даша Трегубова поділилася знімком з публічного заходу.
Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото зірка телеканалу СТБ позує в червоному гольфі і яскравою спідниці з геометричним принтом. Дівчина доповнила свій образ високими чобітьми. На одному фото Трегубова позує для камер в самоті, а на другому до неї приєдналася ще одна телеведуча СТБ Надія Матвєєва. Як повідомила Трегубова, вона в такому вигляді прийшла на презентацію нового бренду української косметики.
За годину посаду артистки зібрав майже тисячу лайків. Шанувальники актриси захоплюються її зовнішнім виглядом.
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