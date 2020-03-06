Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, як відомо відмовилися від своїх титулів герцогів і переїхали в Канаду. Увечері в четвер, 5 березня пара побували на церемонії Endeavour Fund Awards, де Меган відзначилася необачним вчинком, навіть швидше - неналежним жестом

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter та інформацію в міжнародних ЗМІ. Так в Лондоні під час вручення нагород Endeavour Fund Awards Гаррі і його дружина вітають присутніх і під час чергового рукостискання Маркл, поклавши руку на плече чоловікові потім різко, як здалося публіці в мережі, відсунула його в бік і пройшла вперед, так як Гаррі її пропустив. Британському принцу нічого іншого не залишилося, тільки посміхнутися на цей жест.

У мережі обговорюють поведінку Маркл і називають її неприйнятною, а також грубою. Також користувачі відзначили, що, очевидно – Меган управля Гаррі, а колишня актриса продовжує активно привертати увагу до своєї персони.

Some familiar Harry and Meghan PDA’s tonight! pic.twitter.com/YD50fokHV0 — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020

Нагадаємо, пара відвідала щорічну церемонію вручення премії Endeavour Fund Awards в Лондоні, яка створена для підтримки ветеранів.

Дружина принца вибрала для вечора бірюзову сукню, що облягає, клатч і туфлі-човники, а її чоловік - синій костюм з краваткою. Вони просто чудові.

На зустрічі принц Гаррі приділив увагу підтримці ветеранів, їх фізичній і психологічній реабілітації.

Варто відзначити, що це перший офіційний вихід Меган Маркл після повернення з Канади, куди подружжя перебралося.

Крім зазначеного заходу принц і його дружина відвідають ще кілька до офіційної відмови від обов'язків 31 березня.

Примітно, що останнім виходом у світ в якості герцогів Сасекських стане служба на честь Дня Співдружності, на якій будуть присутні також королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз, принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Зазначимо, Меган Маркл пробуде у Великобританії лише кілька днів, після чого повернеться в Канаду.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл вирушила у Великобританію без малюка Арчі. Таке рішення сильно розлютило Єлизавету II, яка хотіла побачитися з правнуком.

Нагадаємо, королева поставила жорсткий ультиматум Меган Маркл і принцу Гаррі.

Так, Єлизавета і Гаррі пообідали разом 1 березня, під час чого бабуся нібито попередила герцога, що він зможе повернутися в будь-який момент в сім'ю, де його люблять і завжди чекають.

Крім того, якщо пара все ж наполягає на своєму, то їй заборонено відтепер використовувати слово royal ("королівський") у назві їх фонду.

Як повідомляла Politeka, принц Вільям і Кейт Міддлтон розбурхали незвичайним виходом

Нагадаємо про "Терпець урвався": Єлизавета II приголомшила жорстким ультиматутом Маркл і Гаррі

Також Politeka писала, що секрет виховання дітей Кейт Міддлтон розкрито: мова тіла видав всі.