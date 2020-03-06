Відома вітчизняна артистка з екзотичними корінням Гайтана поактивувала в популярній соцмережі і заоодно свою розкішну фігуру фанам продемонструвала

Спекотна красуня-виконавиця показалася перед камерою в ефектному і відвертому вбранні. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки:

«Настав час нам стати ближче!😜 Я зібрала для вас 7 цікавих фактів про мене, 2 з яких неправда. Вгадай! Пиши у коментарях свої варіанти і зовсім скоро дізнаєшся правильну відповідь!», - тривало підписала свій новий пост зірка сцени, пеідписники ж активно беруть участь у задумі Гайтани і крім того, пишуть про красу артистки.

Зазначимо, що конкретно Гайтана позувала у відкритій прозорій темній сукні і об'ємному капелюсі. Зірка посміхалася, схрестивши руки перед собою. Незважаючи на "закриту" позу, фігуриста красуня-артистка блиснула своїми пишними грудьми на камеру.

Багато користувачів мережі відзначили також, що Гайтана, цитуємо "дуже молодо" виглядає на новому знімку і просто "зачаровує" своєю природністю.

Нагадаємо, Гайтана позувала на відео в білій сукні або спідниці і блузці. При цьому на ній був червоний корсет.

Волосся цього разу співачка вирішила залишити розпущеним. Поруч зі артисткою була інша дівчина, яка їй підспівувала. На тлі можна побачити картину на стіні.

"Знімаємо спідницю", коротко підписала ролик Гайтана.

Раніше ми писали, що Гайтана з'явилася в синіх штанях, прозорій майці і в синьому топі позує разом з незнайомцем, який вбрався в костюм птиці.

Артистка сяяла від щастя, а людина-птах показує жестом, що бажано зберігати мовчання.

Раніше повідомлялося, що Гайтана позувала в короткій сукні вище коліна.

Зона декольте була майже закрита, але можна помітити, що співачка без білизни. Волосся цього разу артистка вирішила зібрати в хвіст.

Вона постала поруч зі столом і сперлася об тумбочку. На тлі можна побачити дзеркала.

Нагадаємо, "Небезпечна" Гайтана ледь не впустила принади з топу з глибоким декольте: "Ну, нічого собі!"

А ще Politeka писала, що Гайтана засвітила апетитні форми в чорному міні-топі

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