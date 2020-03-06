Зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару показала розкішне тіло в розстебнутій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Богдан, ти зобов'язаний будеш на мені одружитися після цього…», - сказала дівчина фотографу.
Як можна помітити, Сопонару позує в облягаючому червоному платті, яке вирішила розстебнути і показати розкішне тел. Спершу вона прикривала його руками, однак потім кинула це пропаща справа.
Однак, оскільки кадри були розміщені в Сторіс Сопонару, її шанувальники не змогли що-небудь сказати про тілі кумира
Як повідомлялося раніше, акторка "Жіночого кварталу" - "продукту" Студії «Квартал 95» - Ірина Сопонару відзначилася публікацією мега-відвертих знімків.
Актриса популярного в Україні шоу позувала в білизні і показала свої підкачані сідниці поблизу. Настільки "поблизу", що можна було розглянути все, навіть найдрібніші, анатомічні особливості коміка.
Так на нових опублікованих Іриною кадрах вона постала в білому білизна, лежачи на березі, ймовірно, океану. Власне, крім білизни, сідниць і трохи талії артистки на фото нічого не було видно:
«Фото на паспорт...🙈 Мені вже прилетіли питання з приводу цієї білизни і де взяти? ... вже можна розповісти?», – підписала свої пікантні знімки Ірина.
Знімки явно професійні і швидше за все гарненько відретушовані. Краса фону, на якому позувала... "причинне місце" артистки - не поступиться красу її жіночних форм: мальовничий захід фотограф знаменитості зняла на пам'ять у двох варіантах - кольоровому і чорно-білому.
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