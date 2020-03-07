38-річна співачка українського походження Віра Брежнєва, екс-учасниця "ВІА Гри", без докорів совісті розбурхала розкішними округлостями

Як передає Politeka.net, артистка поділилася пікантним кадром в "сторіз" в Instagram. Віра з'явилася в чорному з блискітками топі на тонких бретельках, які, здається, ось-ось порвуться, не витримавши тяжкої ноші. Спокусливе декольте красуні може звести з розуму кого завгодно. Брежнєва без тіні збентеження потрясла розкішними "кокосами" на камеру, при цьому зухвало дивлячись в об'єктив. Вона злегка розтріпала волосся, щоб додати собі ще більш відвертого вигляду, й нанесла мінімум косметики.

Зазначимо, артистка в той момент перебувала в Чикаго, і похвалилася тим, як яскраво і душевно пройшов її виступ в США.

"Глядачі приймали так, що ми всією командою в приємному шоці", - підписала кадр зірка, поставивши поряд "три бомбочки".

Раніше ми повідомляли, шанувальникам артистки надовго запам'ятається її похід в якості гості на шоу «Comment Out», ведучий якого, квнщик Сергій Свєтлаков дає різним знааменитостям навіжені завдання, а якщо вони їх не виконують, придумує не менш божевільні покарання.

Так, Брежнєвій загадали написати Ігорю Ніколаєву, що йому «будуть зашивати дупу, як Буйнову», якщо він буде «підлещуватися до влади». Співачка не захотіла виконати завдання, і тому їй поставили банки - в якості покарання.

Свєтлаков допоміг Вірі роздягнутися, і пікантні кадри стали гарячою темою для обговорення. Незважаючи на сміливість Віри, багато хто, тим не менш, писали, що випуск з нею їм не сподобався.

«Яка ж Брежнєва зла... Як тільки жартують про неї і потім відразу ж таке обличчя і вирізують кадр», «Навіщо Брежнєву покликали вона ж нецікава, не дотепна, примітивна?», «Як же несмішно, понуро, тухло. Віра така ж поганенька, як її косметика)) Свєтлаков прісний, несмішний, жалюгідний», - зазначали в коментарях.

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