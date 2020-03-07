Скандальна російська блогер Олена Міро опублікувала свою думку з приводу важкої хвороби актриси Анастасії Заворотнюк

У своєму блозі в «Живому Журналі» вона піддала сумніву той факт, що в актриси рак, пояснивши свої здогади відразу декількома моментами, передає Politeka.

По-перше, Олена звернула увагу, що в мережі немає жодної фотографії хворої Заворотнюк, і тут же навела в якості прикладу Жанну Фріске з аналогічним діагнозом, яку змогли зняти під час прогулянок з сім'єю, в лікарні тощо. Тоді мережу облетіли знімки сильно розповнілої після лікування зірки, від колишньої краси у якої не залишилося і сліду.

Насторожила Міро і поведінка старшої дочки Заворотнюк Ганни. Нещодавно дівчина опублікувала в мережі серію знімків з відпочинку в Італії, де зовсім не була схожа на вбиту горем дитину.

«Ну, або дочка – зовсім свиня, або матір – не така вже й хвора», – дала характеристику Ганні Олена.

Не менш підозрілою виглядає і поведінка інших родичів актриси.

«Ті рідкісні заяви, які вони роблять, обтічні: їх можна трактувати по-різному. Емоційно нагнітають, але точного діагнозу не називають. Так, хворіє, кажуть. А ось чим, власне, хворіє? Може, у неї алергія або енурез. Або акне», – пише росіянка.

На думку Міро, історія з хворобою актриси – спроба втекти від боргів. На таку думку наштовхнуло її те, що проти Заворотнюк було відкрито справу за величезні заборгованості, однак коли з'явилася інформація про хворобу, справу закрили «через неможливість знайти боржника».

Більш того, блогер не виключає, що зірка вже давно не в Росії:

«Настя просто пропала. Нема її ніде».

Раніше ми писали, що соціальними мережами шириться все більше чуток про те, що Заворотнюк померла через важку хворобу. За інформацією журналістів, "прекрасна няня" могла померти ще кілька місяців тому. Однак, як стверджують джерела, сім'я тримає у таємниці цю страшну новину.

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі.

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