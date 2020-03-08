Українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, пасія екс-віце-прем'єра Павла Розенка, опублікувала нове яскраве фото

Зірка позувала у всьому рожевому і виглядала щасливо, пише Politeka.net.

Теледіва наділа топ з довгими рукавами і принтом у вигляді ніжок в туфельках. Під кофтою виднілися ланцюжки.

З тонкої талії починалася повітряна спідничка, яка припала по фігурі Олени-Крістіни.

Зірка закрила очі і посміхалася, розкривши рот. В руках вона тримала коробку з цукерками.

"Полуничка... ммм..🍓 В шоколаді... ммм.. 🍫🍓 В йогурті.. ммм.. 🍦🍓 В марципані.. 🍮🍓 Беру три коробки... Кращий сюрприз на 8 березня коханим дівчаткам 🥰💝💝💝 Тіки як таку красу їсти - тут селфі треба робити🤳😁😁😁 З Наступаючим нас, дівчатка!💋💐💐💐🥰", - вона підписала фото.

За дві години пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Таку красу шкода їсти. У мене з нового року ще шоколадна миша залишилася, досі не відкрила, шкода їсти)...", "Спасибі, взаємно😍❤️🤗", "Не дуже полуницю 😖", "У мене багато шоколадних цукерок та шоколадних тварин) Вже приблизно рік стоять, ніхто до них не торкається! Як сувеніри 😂👌", "Наряд у Вас просто"бомба"!", "Красиво! 🔥 з наступаючим вас, Христина!!! ❤️❤️", "Шикарні ви", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь постала в червоній легкій куртці і кофті на застібці з капюшоном.

Великі сонячні окуляри і яскрава помада завершили образ.

В руках теледіва тримала ключі від авто.

"Люблю Весну на початку березня! Коли весняний промінь бодря ніби пустуючи нагадує.. А чи вимкнув ти праску зранку??!!!!!🙉🙉🙉 P. S. Помчали🙈 🏎🏎🏎😂", - написала в пості Лебідь.

Раніше повідомлялося, що Олена-Крістіна Лебідь постала в "леопардових" тонах.

На рудоволосій бестії піджак і черевики забарвлення цієї дикої тварини, а також кофточка персикового відтінку і сині рвані на колінах джинси.

Олена-Христина позує в магазині одягу перед дзеркалом і посміхається, дивлячись в свій смартфон.

Телеведуча вирішила порадити публіці нові фільми, які нещодавно подивилася.

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