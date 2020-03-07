Знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала весенню фотосесію серед тропічних дерев

Як вчора стало відомо, співачка вперше за довгий час взяла участь в фотосесії, організованої спеціально для чоловічого журналу. Причому незважаючи на те, що артистка любить похвалитися схудлою фігурою у відвертих образах, фотосесії для дорослих вона влаштовує вкрай рідко, пише Рoliteka.net.

Зазначимо, Настя приміряла на себе відразу кілька нарядів - скромну бежеву сукню з прикрасами з білих коралів, зухвалий образ ковбойши, стостоящий з чорних штанів і білого топа, під яким зовсім немає білизни, ще можна відзначити образ, що складається з одного боді з вирізом на стегнах і наряд, раніше потряслий мережу, що складається лише з металевих прикрас і спідниці з прозорого клаптика тканини в підлогу.

На невеликих роликах в розділі Сторі видно, як обличчя Насті прикрив аксесуар з камінням на самому початку, а навітиь видно акцент на оголені груди – оригінальний бюстгальтер з круглими металевими вставками ледь її прикрив. Також можна побачити під час зйомки той самий образ ковбойши з білим капелюхом.

«Весна - це різні настрої. Від ніжних квітучих бутонів до буйних і зухвалих фарб. В моїй новій фотосесії для журналу XXL ви побачите цю яскраву палітру настроїв ♥️», – написала Настя днем раніше під схожими фото і отримала сотні коментарів на свою адресу.

Раніше Настя Каменських представила нове відео в незвичайному спортивно-домашньому вбранні. Зірка активно веде свої сторінки в соціальних мережах, тому кожен день артистка обов'язково представляє серію знімків, а також в розділі Сторі публікує нові ролики, зроблені спеціально в додатку "Тік-Ток".

Не так давно артистка навіть дала ціле інтерв'ю, пов'язане з її несподівано збільшеною популярністю в підлітковому додатку. Примітно, що з появою власної аудиторії в "Тік-Струмі" Настя практично кожен день знімає різні ролики, вихваляючись новими і новими образами.

Варто відзначити, у новому ролику Настя з яскравим макіяжем на обличчі і в незвичайних блискучих штанях з болотного кольору курткою і коротеньким топом показала нові танцювальні рухи, а також поулыбалась на камеру. Проте оскільки ролик був представлений у розділі Сторі, шанувальники не змогли залишити коментарі.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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