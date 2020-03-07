Знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила весенню фотосессию среди тропических деревьев

Как вчера стало известно, певица впервые за долгое время приняла участие в фотосессии, организованной специально для мужского журнала. Причем несмотря на то, что артистка любит похвастаться похудевшей фигурой в откровенных образах, фотосессии для взрослых она устраивает крайне редко, пишет Рoliteka.net.

Отметим, Настя примерила на себя сразу несколько нарядов - скромное бежевое платье с украшениями из белых кораллов, дерзкий образ ковбойши, стостоящий из черных брюк и белого топа, под которым совсем нет белья, еще можно отметить образ, состоящий из одного боди с вырезом на бедрах и наряд, ранее потрясший сеть, состоящий лишь из металлического украшения и юбки из прозрачного клочка ткани в пол.

На небольших роликах в разделе Стори видно, как лицо Насти прикрыл аксессуар с камнями в самом начале, а дажее виден акцент на обнаженную грудь – оригинальный бюстгальтер с металлическими круглыми вставками едва ее прикрыл. Также можно увидеть во время съемки тот самый образ ковбойши с белой шляпой.

«Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений ♥️», – написала Настя днем ранее под похожими фото и получила сотни комментариев в свой адрес.

Ранее Настя Каменских представила новое видео в необычном спортивно-домашнем наряде. Звезда активно ведет свои страницы в социальных сетях, поэтому каждый день артистка обязательно представляет серию различных снимков, а также в разделе Стори публикует новые ролики, сделанные специально в приложении "Тик-Ток".

Не так давно артистка даже дала целое интервью, связанное с ее неожиданно возросшей популярностью в подростковом приложении. Примечательно, что с появлением собственной аудитории в "Тик-Токе" Настя практически каждый день снимает разные ролики, хвастаясь новыми и новыми образами.

Стоит отметить, в новом ролике Настя с ярким макияжем на лице и в необычных блестящих штанах с болотного цвета курткой и коротеньким топом показала новые танцевальные движения, а также поулыбалась на камеру. Однако посколько ролик был представлен в разделе Стори, поклонники не смогли оставить комментарии.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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