Зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала зміною зовнішності на фото

Відомо, що артистка має світле волосся, але новий знімок, оприлюднений в Instagram, привів шанувальників в замішання, пише Рoliteka.net.

Кадр представляв з себе портретне фото. Зірка стоїть впівоберта і дивиться в камеру. На Лері видно макіяж у вигляді рум'ян, хайлайтеру і тону. Очі красуні підкреслені непомітними тінями, а також виділяються пишні вії.

Губи артистки виблискують, хоча на них немає помади. Крім того, на обличчі підкреслені брови.

Товстолес розкрила губи, трохи відкинувши волосся назад.

На артистці також видно край сорочки.

"Може назад в темний ?) 😛",- підписала фото Лера.

За дві години пост зібрав близько 700 лайків та багато коментарів.

"Нєє, блондинка шикарно 😍😍", "Взагалі інша🙄 а мені подобається, знаєш 👌🏼", "Головне що б у душі інь і янь не сперечалися!!!", "Прикольно 👏", "Однозначно!! У темному краще", "ніфіга, в блонді краще, така мімімі 😍", "На мій погляд, темний тобі дуже пасує ❤️", "Вас просто не впізнати ви дуже шикарні", "🌸♥️ так", "Валерія ❤️", "Ні так відмінно😍", "Лера ти дуже дуже дуже красива", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лера Товстолес постала в яскравій локації. Вона виставляла вперед струнку ніжку у чобітку. Лера і поверталася до фотографа боком, витончено вигнувшись. Дівчина поклала руки зі світлим манікюром на стегна і яскраво посміхалася.

Чарівний образ завершували зачіска, макіяж з акцентом на губи і довгі блискучі сережки.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес стояла в мініатюрному блискучому купальнику. Видно, що у дівчини ідеальна фігура без найменшого натяку на боки або зайву вагу.

Дівчина зробила фотографію в дзеркалі, сполохавши фантазію своїх шанувальників.

«Майже Балі. Не дарма показую свої тілеса, роблю зарядку і звичайно ж ходжу на гідромасаж. Це дуже інтенсивний масаж у величезній ванні...", - підписала фото артистка.

Шанувальники звернули особливу увагу на фігуру зірки, написавши масу компліментів.

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