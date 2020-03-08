Зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала зміною зовнішності на фото
Відомо, що артистка має світле волосся, але новий знімок, оприлюднений в Instagram, привів шанувальників в замішання, пише Рoliteka.net.
Кадр представляв з себе портретне фото. Зірка стоїть впівоберта і дивиться в камеру. На Лері видно макіяж у вигляді рум'ян, хайлайтеру і тону. Очі красуні підкреслені непомітними тінями, а також виділяються пишні вії.
Губи артистки виблискують, хоча на них немає помади. Крім того, на обличчі підкреслені брови.
Товстолес розкрила губи, трохи відкинувши волосся назад.
Белла Хадід в сукні розсунула ноги, засвітивши заборонені місця: "Заводить з першого погляду"
Лорак поїхала в Київ забирати дитину у колишнього чоловіка: "При всьому параді"
Українцям пояснили, яким буде курс долара при новому Кабміні: "найближчим часом..."
Путін йде у відставку, в Росії зробили заяву: "З особистих обставин"
На артистці також видно край сорочки.
"Може назад в темний ?) 😛",- підписала фото Лера.
За дві години пост зібрав близько 700 лайків та багато коментарів.
"Нєє, блондинка шикарно 😍😍", "Взагалі інша🙄 а мені подобається, знаєш 👌🏼", "Головне що б у душі інь і янь не сперечалися!!!", "Прикольно 👏", "Однозначно!! У темному краще", "ніфіга, в блонді краще, така мімімі 😍", "На мій погляд, темний тобі дуже пасує ❤️", "Вас просто не впізнати ви дуже шикарні", "🌸♥️ так", "Валерія ❤️", "Ні так відмінно😍", "Лера ти дуже дуже дуже красива", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Лера Товстолес постала в яскравій локації. Вона виставляла вперед струнку ніжку у чобітку. Лера і поверталася до фотографа боком, витончено вигнувшись. Дівчина поклала руки зі світлим манікюром на стегна і яскраво посміхалася.
Чарівний образ завершували зачіска, макіяж з акцентом на губи і довгі блискучі сережки.
Раніше ми писали, що Лера Товстолес стояла в мініатюрному блискучому купальнику. Видно, що у дівчини ідеальна фігура без найменшого натяку на боки або зайву вагу.
Дівчина зробила фотографію в дзеркалі, сполохавши фантазію своїх шанувальників.
«Майже Балі. Не дарма показую свої тілеса, роблю зарядку і звичайно ж ходжу на гідромасаж. Це дуже інтенсивний масаж у величезній ванні...", - підписала фото артистка.
Шанувальники звернули особливу увагу на фігуру зірки, написавши масу компліментів.
Нагадаємо, зірка Квартал 95 приголомшила розпусну витівкою перед старим, кадри облетіли мережа
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Кварталу 95" вразила природною красою поблизу
Також Politeka писала, що зірка "95 Кварталу" забула про спідню білизну і посвітила своїми персиками