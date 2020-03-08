Зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала зміною зовнішності на фото 

Відомо, що артистка має світле волосся, але новий знімок, оприлюднений в Instagram, привів шанувальників в замішання, пише  Рoliteka.net.

Кадр представляв з себе портретне фото. Зірка стоїть впівоберта і дивиться в камеру. На Лері видно макіяж у вигляді рум'ян, хайлайтеру і тону. Очі красуні підкреслені непомітними тінями, а також виділяються пишні вії. 

Губи артистки виблискують, хоча на них немає помади. Крім того, на обличчі підкреслені брови. 

Товстолес розкрила губи, трохи відкинувши волосся назад. 

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На артистці також видно край сорочки. 

"Може назад в темний ?) 😛",- підписала фото Лера. 

За дві години пост зібрав близько 700 лайків та багато коментарів. 

"Нєє, блондинка шикарно 😍😍", "Взагалі інша🙄 а мені подобається, знаєш 👌🏼", "Головне що б у душі інь і янь не сперечалися!!!", "Прикольно 👏", "Однозначно!! У темному краще", "ніфіга, в блонді краще, така мімімі 😍", "На мій погляд, темний тобі дуже пасує ❤️", "Вас просто не впізнати ви дуже шикарні", "🌸♥️ так", "Валерія ❤️", "Ні так відмінно😍", "Лера ти дуже дуже дуже красива", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Лера Товстолес постала в яскравій локації. Вона виставляла вперед струнку ніжку у чобітку. Лера і поверталася до фотографа боком, витончено вигнувшись. Дівчина поклала руки зі світлим манікюром на стегна і яскраво посміхалася. 

Чарівний образ завершували зачіска, макіяж з акцентом на губи і довгі блискучі сережки. 

Раніше ми писали, що Лера Товстолес стояла в мініатюрному блискучому купальнику. Видно, що у дівчини ідеальна фігура без найменшого натяку на боки або зайву вагу.

Дівчина зробила фотографію в дзеркалі, сполохавши фантазію своїх шанувальників.

«Майже Балі. Не дарма показую свої тілеса, роблю зарядку і звичайно ж ходжу на гідромасаж. Це дуже інтенсивний масаж у величезній ванні...", - підписала фото артистка. 

Шанувальники звернули особливу увагу на фігуру зірки, написавши масу компліментів. 

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