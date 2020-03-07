Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала яскраві кадри, зроблені під час останньої фотосесії

Даша є активним користувачем мережі і часто влаштовує різні тематично зйомки не тільки для залучення уваги користувачів соціальних мереж, але ще і по роботі, пише Politeka.

Вдень раніше зірка розповіла, що взяла участь у зйомках українського косметичного бренду і навіть приміряла на себе вельми пікантні образи. Сьогодні ж на сторінці самого бренду з'явилося кілька превью-кадрів з новим вбранням Даші.

Артистка не тільки позувала у милому і скромному вбранні, але ще й красувалася з легким блискучим макіяжем на обличчі. Також в останньому посту був представлений більш провокаційне вбрання - коротке плаття з графітної тканини без бретелей.

«Фотосесія з нашої розкішної Б'юті Амбасадор @da_astafieva .💓 Нові образи, створені для Вас! 😍 Який імідж подобається найбільше?», – наголошується на сторінці відомого бренду.

Нагадаємо, раніше сама співачка зазначила, що працює з представниками компанії тільки тому, що була вже дуже давно прихильницею бренду і встигла протестувати її особисто. Сьогодні співачка представила цілу серію кадрів із звітом того, як саме вона доглядає за шкірою губ і брів.

«Хвалюся. Сьогодні перша спробувала новенький #perfectgloss #pink Немає слів)) хочеться цілуватися, і новий фотосет😂🤪 І, якщо другий пункт я виконаю післязавтра, то перший, хочеться виконати негайно!!! Чого і вам бажаю…», – підписала один з показаних кадрів Даша.

Раніше ми писали, що нещодавно Даша Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці кадри з відвертій фотосесії. Дівчина постала перед шанувальниками без одягу. Вона позувала лише в сітчастих панчохах, коралях і масивному болеро з пишними рукавами. Астаф'єва соромливо затулила руками інтимне місце. На голові у Даші зробили спокусливу укладання. Образ зірка доповнила незвичайними окулярами.

Даша Астаф'єва стала відомою завдяки своїй участі в групі «Микита». Дівчина підкорила українських чоловіків своєю красою і ідеальною фігурою. Вона неодноразово знімалася для обкладинок чоловічих журналів, а одного разу навіть потрапила на обкладинку ювілейного журналу Playboy. Вона навіть зустрічалася з засновником журналу Х'ю Хефнером. Астаф'єва була учасницею української «Фабрики зірок», пробувала себе у ролі ведучої і актриси.

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