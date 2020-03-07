Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала яркие кадры, сделанные во время последней фотосессии

Даша является активным пользователем сети и часто устраивает различные тематически съемки не только для привлечения внимания пользователей социальных сетей, но еще и по работе, пишет Politeka.

Днем ранее звезда рассказала, что приняла участие в съемках украинского косметического бренда и даже примерила на себя весьма пикантные образы. Сегодня же на странице самого бренда появилось несколько превью-кадров с новым нарядом Даши.

Артистка не только позировала в милом и скромном наряде, но еще и красовалась с легким блестящим макияжем на лице. Также в последнем посту был представлен более провокационный наряд - короткое платье с графитной ткани без бретелей.

«Фотосессия с нашей роскошной Бьюти Амбассадор @da_astafieva .💓 Новые образы, созданные для Вас! 😍 Какой имидж нравится больше всего?», – отмечается на странице известного бренда.

Напомним, ранее сама певица отметила, что работает с представителями компании только потому, что являлась уже очень давно поклонницей бренда и успела протестировать ее лично. Сегодня певица представила целую серию кадров с отчетом того, как именно она ухаживает за кожей губ и бровями.

«Хвастаюсь. Сегодня первая попробовала новенький #perfectgloss #pink Нет слов)) хочется целоваться, и новый фотосет😂🤪 И, если второй пункт я исполню послезавтра, то первый, хочется исполнить незамедлительно!!! Чего и вам желаю…», – подписала один из показанных кадров Даша.

Ранее мы писали, что недавно Даша Астафьева опубликовала на своей странице кадры с откровенной фотосессии. Девушка предстала перед поклонниками без одежды. Она позировала лишь в сетчатых колготках, бусах и массивном болеро с пышными рукавами. Астафьева стыдливо прикрыла руками интимное место. На голове у Даши сделали соблазнительную укладку. Образ звезда дополнила необычными очками.

Даша Астафьева стала известной благодаря своему участию в группе «Никита». Девушка покорила украинских мужчин своей красотой и идеальной фигурой. Она неоднократно снималась для обложек мужских журналов, а однажды даже попала на обложку юбилейного журнала Playboy. Она даже встречалась с основателем журнала Хью Хефнером. Астафьева была участницей украинской «Фабрики звёзд», пробовала себя в роли ведущей и актрисы.

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