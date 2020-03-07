У США на 63-му році життя помер голлівудський актор Девід Пол

Смерть зірки підтвердив його брат-близнюк Пітер, передає таблоїд EOB News.

Відомо, що чоловік помер уві сні вранці, 6 березня, не доживши до дня народження всього дві доби.

Що стало причиною смерті актора, поки невідомо.

Девід народився 8 березня 1957 року в Хартфорті (США). З дитинства він був захоплений америкнским футболом і боротьбою, а коли став старшим, то почав займатися бодібілдінгом.

Подорослішавши, брати відкрили свій спортзал-«качалку», однак пізніше закинули цю справу і переїхали в Каліфорнію, де почали акторську кар'єру.

Світову популярність накачаним близнюкам приніс фільм «Няньки», який вийшов на екрани на початку 1990-х років. Найцікавіше, що в картині брати носили ті ж імена, що й у житті.

Девід також знімався у фільмах «Бездушний», «Природжені вбивці», «Привид Голлівуду» та інших.

Раніше ми писали, що американська актриса Клодетт Невінс пішла з життя у віці 82 роки. Сім'я голлівудської зірки оголосила, що вона померла в хоспісі 20 лютого у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

«Акторська кар'єра Клодетт тривала шість десятиліть і включала в себе ролі на Бродвеї, в регіональних театрах, національних компаніях, численних телевізійних шоу, озвучках і рекламних роликах, - йдеться в заяві сім'ї. - Компетентна у всьому, до чого вона торкалася, Клодетта була кумедною, вольовою, неймовірно дисциплінованою, невпинною у своєму прагненні до досконалості. Почавши з дуже скромного походження, Клодетта перетворилася на елегантну, виразну, чудову жінку, якою захоплювалися всі. Вона була чудова. За нею будуть нескінченно сумувати».

Ми також писали, що відомий російський актор Микола Тонскій раптово пішов з життя у віці 51 року. Відомо, що тіло актора без ознак життя виявили в його власній квартирі в Москві.

Кілька років тому він потрапив у серйозну автокатастрофу, після якої так і не зміг повністю відновитися.

Популярність Микола Тонскій придбав після того, як зіграв у фільмах «Особливості національної лазні» і «Шоу-бой», а також виконав головну роль в комедії Віктора Волкова «Триста років потому».

Нагадаємо, актрису, котра підміняла Ніколь Кідман, вбили прямо біля будинку.

Як повідомляла Politeka, померла актриса, яка зіграла в культовому серіалі з Сарою Джесікою Паркер.

Також Politeka писала, що пішла з життя відома актриса, Голлівуд сумує: серіали з нею стали культовими.