Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала пікантним кадром в чорній білизні

Як вчора стало відомо, співачка вперше за довгий час взяла участь в фотосесії, організованої спеціально для чоловічого журналу. Перші кадри з фотосесії з'явилися на сторінці Насті і тут же розлетілися по мережі, пише Рoliteka.net.

Схоже, шанувальникам дуже сподобалася стильна зйомка знаменитості, тому на фан-сторінках Каменських шанувальники почали пубилковать більш ранні кадри з її різних фотосетов. Зокрема, на одному з акаунтів з'явився знімок Анастасії,що позує в одному спортивному чорному білизна з написом і в чорних колготках в дрібну сіточку.

Примітно, що волосся Насті не завите в улюблені локони, а выровняны і акуратно укладене. На обличчі співачки легкий макіяж, такий, що відтіняє її карі очі.

Нагадаємо, Каменських порадувала шанувальників квітучим виглядом на новому знімку. Але фото співачка позує у білому гольфі під горло і джинсах. Волосся вона за звичаєм відкинула на спину, закинувши голову. Вона чарівно посміхається на камеру, тримаючи в руках вражаючих розмірів букет пионовидных троянд.

Свій новий кадр вона супроводила цікавим постом, в якому розмірковує про кольорах і таємному сенсі кольору їх пелюсток.

«Жінки дуже люблять квіти. Кожен букет – це завжди прояв різних почуттів та емоцій. У мене немає однієї улюбленої квітки. Наприклад в моїх руках неймовірно красива піоновидна парфумована троянда. Мовою квітів такий букет – це нагадування про величну силу жінки. Силі безмежної мужності, пристрасті, відданості і любові. Троянди, які означають досконалість, мудрість та красу. Залежно від кольору можна висловити різні емоції і почуття. Наприклад червона – це бажання і пристрасть. А білі троянди – це символ ніжності, світла і чарівності», – розповіла Каменських в новому пості в соцмережі.

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