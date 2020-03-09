Знаменитая украинская певица Настя Каменских удивила пикантным кадром в черном белье

Как вчера стало известно, певица впервые за долгое время приняла участие в фотосессии, организованной специально для мужского журнала. Первые кадры из фотосессии появились на странице Насти и тут же разлетелись по сети, пишет Рoliteka.net.

Похоже, поклонникам очень понравилась стильная съемка знаменитости, поэтому на фан-страницах Каменских поклонники принялись пубилковать более ранние кадры из ее различных фотосетов. В частности, на одном из аккаунтов появился снимок Анастасии,позирующей в одном спортивном черном белье с надписью и в черных колготках в мелкую сеточку.

Примечательно, что волосы Насти не завиты в излюбленные локоны, а выровняны и аккуратно уложены. На лице певицы легкий макияж, оттеняющий ее карие глаза.

Напомним, Каменских порадовала поклонников цветущим видом на новом снимке. Но фото певица позирует в белом гольфе под горло и джинсах. Волосы она по обычаю откинула на спину, закинув голову. Она обворожительно улыбается на камеру, держа в руках впечатляющих размеров букет пионовидных роз.

Свой новый кадр она сопроводила интересным постом, в котором размышляет о цветах и тайном смысле цвета их лепестков.

«Женщины очень любят цветы. Каждый букет – это всегда проявление разных чувств и эмоций. У меня нет одного любимого цветка. Например в моих руках невероятно красивая пионовидная парфюмированная роза. На языке цветов такой букет – это напоминание о величественной силе женщины. Силе безграничной храбрости, страсти, преданности и любви. Розы, которые означают совершенство, мудрость и красоту. В зависимости от цвета можно выразить разные эмоции и чувства. Например красная – это желание и страсть. А белые розы – это символ нежности, света и очарования», – рассказала Каменских в новом посте в соцсети.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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