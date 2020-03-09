Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відправилася за покупками в книжковий магазин

Міддлтон давно підкорила британців тим, як проводить свій час. Вона ходить з дітьми по супермаркетам, дивиться акційні товари. На дні вона відвідала книжковий магазин, де купувала подарунки своїм дітям. Про це пише Politeka.

Для шопінгу вона вибрала класичні джинси, блакитну водолазку, а також пальто. Доповнила образ вона балетками, на яких не було підборів. Очевидці побачили Кейт під час шопінгу на вулиці і зробили фото. За словами людей, герцогиня відправилася в магазин без супроводу охорони і пробула там кілька хвилин. Швидше за все, Міддлтон забрала лише замовлення, а не вибирала подарунки.

Багато хто помітив, що герцогиня цінує екологію. На шопінг вона вийшла з еко сумкою, яку можна помітити на плечі Кейт.

Раніше ми повідомляли, що британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон вирушили у триденний ірландський тур.

У герцогів Кембриджських була велика програма. Спочатку вони побували в місті Голуей, який вважається культурною столицею країни. Місцеві жителі зустріли гостей з плакатами і квітами.

Пара подивилася цирковий виступ артистів, а пізніше пішла в затишний ірландський паб Tig Coili, де поспілкувалися з відвідувачами і дізналися про визначні пам'ятки.

В цей же день Кейт і Вільям побували на зустрічі з представниками Гаельській атлетичної асоціації.

Повідомлялося, що герцогиня Кембриджська відвідала лондонський стадіон в Олімпійському парку в Стратфорді, де взяла участь у заході організації SportsAid, в тому числі зайнялася спортивними вправами.

Фото із заходу опубліковані в мікроблозі в Instagram Кенсінгтонського палацу. Увагу шанувальників привернув вбрання Кейт Міддлтон. Вона постала в синьо-зелених спортивних штанях від Zara вартістю в майже 200 гривень.

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