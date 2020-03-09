Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась за покупками в книжный магазин

Миддлтон давно покорила британцев тем, как проводит свое время. Она ходит с детьми по супермаркетам, смотрит акционные товары. На дня она посетила книжный магазин, где покупала подарки своим детям. Об этом пишет Politeka.

Для шопинга она выбрала классические джинсы, голубую водолазку, а также пальто. Дополнила образ она балетками, на которых не было каблуков. Очевидцы увидели Кейт во время шопинга на улице и сделали фото. По словам людей, герцогиня отправилась в магазин без сопровождения охраны и пробыла там несколько минут. Скорее всего, Миддлтон забрала только заказ, а не выбирала подарки.

Многие заметили, что герцогиня ценит экологию. На шопинг она вышла с эко сумкой, которую можно заметить на плече Кейт.

Ранее мы сообщали, что британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон отправились в трехдневный ирландский тур.

У герцогов Кембриджских была обширная программа. Сначала они побывали в городе Голуэй, который считается культурной столицей страны. Местные жители встретили гостей с плакатами и цветами.

Пара посмотрела цирковое выступление артистов, а позже отправилась в уютный ирландский паб Tig Coili, где пообщались с посетителями и узнали о о достопримечательностях.

В этот же день Кейт и Уильям побывали на встрече с представителями Гаэльской атлетической ассоциации.

Сообщалось, что герцогиня Кембриджская посетила лондонский стадион в Олимпийском парке в Стратфорде, где приняла участие в мероприятии организации SportsAid, в том числе занялась спортивными упражнениями.

Фото с мероприятия опубликованы в микроблоге в Инстаграм Кенсингтонского дворца. Внимание поклонников привлек наряд Кейт Миддлтон. Она предстала в сине-зеленых спортивных штанах от Zara стоимостью в почти 200 гривен.

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