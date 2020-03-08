Російська співачка Алла Пугачова привітала своїх прихильників з 8 березня

Привітання зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka. Вона супроводила пост свіжою фотографією. На знімку Пугачова сміється з закритими очима. Примадонна одягла капелюшок на своє біляве волосся. Видно, що у артистки нарощені вії.

«Всім, кому по душі це свято, бажаю побільше сонця в вашу душу», - написала артистка.

Менш ніж за годину Пугачова зібрала 34 тисячі лайків під своїм постом. Шанувальники обдарували примадонну компліментами.

«Прекрасна Аллочка! Весняний вітер нехай несе Вам здоров'я і щастя любові!», «Жінка без віку», «Зі святом! Ви найкраща жінка на світі!», «Класний капелюх», «Спасибі і Вас зі святом та побільше добрих і світлих днів», «Просто сонечко», «Алла-назавжди», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що на фото добре видно наслідки пластичних операцій Пугачової. 70-річна артистка раніше зізнавалася, що зверталася за допомогою до пластичних хірургів, але робила тільки прості маніпуляції під місцевим накозом.

Раніше ми писали, що Аллу Пугачову втягнули в судовий скандал. Підприємниця з Уралу звинуватила співачку у привласненні бренду. Мова йде про бренд «Христина». Жителька Ямало-Ненецького автономного округу займається виробництвом хліба, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок. Вона засновник ТОВ "Христина". Пугачова, як відомо, теж володіє брендом «Христина». Також у примадонни є права на бренди «Філіп Кіркоров», "Різдвяні зустрічі", "Примадонна", «Мадам Брошкіна». Чи вийде у жінки з Уралу виграти справу проти Пугачової, покаже час.

Нагадаємо, що коханий Пугачової облисів, скандальне фото наробило галасу: "Старість не щадить".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова після поїздки в Україну злягла, тривожний прогноз: "Почалися проблеми з...".

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