Скандальний телеведучий Володимир Остапчук вирішив в незвичайній формі привітати жінок з 8 березня

Привітання він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

«Як же ви з нами, дівчата, мучитеся. Ми вічно тупимо, не можемо вибрати елементарний кефір, з дитиною нас не залишиш і перед подругами іноді соромно. Ми не стежимо за вагою, мовою і гаманцем. Ми доводимо, вічно все забуваємо і ніколи не знаємо, що де лежить», - пише Остапчук.

За його словами, чоловіки стають ідеальними тільки, коли провинятся. І залишаються такими, поки жінки не пробачають їм.

«Але не дивлячись на все це Ви любите нас. Ви вірите в нас, нами ви захоплюєтеся, ви даруєте життя і друге дихання, ви даєте ще один-це точно-останній шанс. Роками», - зазначив телеведучий.

Він додав, що жінки надихають, втішають, допомагають чоловікам. За його словами, жінкам це вдається завдяки безмежній любові і вірі.

За годину пост Остапчука зібрав близько 5 тисяч лайків. Багатьом прихильницям телеведучого сподобалося привітання Остапчука, незважаючи на те, що нещодавно багато жінок засуджували його через гучне розлучення.

«Не всі такі, як ти написав Вова», «Красиво сказано», «Як гарно і чесно», «Спасибі за такі слова. Дуже красиво написано», «Спасибі. Від Вас поки саме незвичайне привітання», «А ми не мучимося, ми – насолоджуємося», «Ось прям в точку. Напевно цей текст мається на увазі, коли хтось говорить «Всі мужики однакові» - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук потрапив у новий скандал через різке висловлювання про пісенний конкурс «Євробачення». Остапчук назвав «Євробачення» «конкурсом геїв, інвалідів і фріків». Цікаво, що сам телеведучий прославився саме завдяки «Євробаченню». Він провів конкурс в Україні, після чого його гонорари злетіли в рази.

Нагадаємо, що Остапчук показав спільне фото з коханкою, пікантні фото облетіли мережу: "Березневий кіт".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука зізналася, як підкорила телеведучого: "Феромони, мозок і...".

Також Politeka писала, що Остапчук після пікантного фото з коханкою ошелешив визнанням: "Навіщо таке виставляти?".