Відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", поділилася вологим фото в Instagram

На фото Алла позує в чорному міні-купальнику. Вона стоїть в душовій кабінці під потоком води. Волосся у моделі були розпущені. На тлі можна побачити поручень, бамбукові стіни, а також скляне перекриття. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 50 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Алла ви безперечно прекрасні, впевнена як для моделі ідеальні, але мені хочеться вас трохи нагодувати", "Ніякої фігури немає, дошка:-)", "Чудова фігура, ніж заздрити спробуйте з собою зробити, щоб хоч схожою стати", "Спасибі вам за те що ви є. Ви просто Богиня!".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська топ-модель Алла Костромічева порадувала шанувальників яскравим фото з відпочинку.

Ведуча популярного шоу «Топ модель по-українськи» не так давно вирушила в подорож по Африці. Модель часто ділиться з передплатниками фотографіями своїх пригод в соцмережах.

Костромічева поділилася новим яскравим фото, на якому вона позує на тлі пальм і місцевих будинків. На знімку модель напівсидить на якомусь огорожі, закинувши назад голову з заплющеними очима й широко розкинувши руки.

Повідомлялося, що провідна "Топ-модель по-українськи" блиснула "близнючками" в глибокому декольте.

На фото Алла позує в чорному платті з глибоким декольте і без білизни. Костромічева в цей раз була з розпущеним волоссям, а в руках тримала телефон і пляшку шампанського. Поруч можна побачити в червоному і натільній вбранні її знайомих. Причому, у середній дівчата, може здатися, що вона позує тільки з чорними візерунками на тілі. Фото вийшло цікавим і эффектняым.

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" зняла весь одяг заради спекотної фотосесії у ванній

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