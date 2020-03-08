Відома українська співачка Гайтана показала новий кадр в мережі Instagram

На фото Гайтана позує в білій блузці і без білизни. Вона розташувалася на білих простирадлах в ліжку. На тлі можна побачити відро з квітами. Співачка в цей раз позувала з розпущеним рівними волоссям. Фото вийшло дуже ніжним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"З наступаючим святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений радістю, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, відчуваючи себе жінками, принцесами, королевами. З 8 Березня, дівчата!", - написала Гайтана.

Під фото поставили понад 200 лайків і написали кілька коментарів. Користувачі вітали співачку зі святом та бажали їй всього найкращого.

Раніше ми повідомляли, що відома вітчизняна артистка з екзотичними корінням Гайтана поактивничала в популярній соцмережі і заоодно свою розкішну фігуру фанам продемонструвала.

«Настав час нам стати ближче! Я зібрала для вас 7 цікавих фактів про мене, 2 з яких неправда. Вгадай! Пиши у коментарях свої варіанти і зовсім скоро дізнаєшся правильну відповідь!», - тривало підписала свій новий пост зірка сцени, передплатники ж беруть активну участь у задумі Гайтани і крім того, пишуть про красу артистки.

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала новий образ у короткому вбранні.

На фото Гайтана позувала в короткій сукні вище коліна. Зона декольте була майже закрита, але можна помітити, що співачка без білизни. Волосся цього разу артистка вирішила зібрати в хвіст. Вона позувала поруч зі столом і сперлася об тумбочку. На тлі можна побачити дзеркала.

Нагадаємо, Гайтана у відвертому боді виставила напоказ апетитні форми

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