Відомий український телеведучий і хореограф Влад Яма привітав жінок зі святом в Instagram

На кадрах Яма позує крупним планом перед камерою і голить свою голову. Одягу на Владі не виявилося зовсім. На тлі можна побачити двері і рушник. Швидше за все, танцюрист вирішив показати себе у ванній кімнаті. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Девченки, просто знайте, що все в цьому житті хороше відбувається так чи інакше з-за вас, заради вас або просто для вас. Тому я бажаю, щоб поруч з кожною з вас був справжній чоловік", - сказав Яма, після чого відео обірвалося.

Раніше ми повідомляли, що засмагла дружина Ями блиснула рум'яними принадами перед чоловіком.

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Лілія Яма разом із публікацією незвичайної краси знімків і відео написала великий пост в instagram про круїзі з чоловіком на острів Оушей-Кей.

На першому опублікованому знімку красуня тримає за руку Влада на тлі блакитної води в бікіні і джинсових шортах.

«Напередодні ми зустріли знайомих, згадали про круїз і наш маршрут. На що вони сказали: «острів нудний, сирої і нецікавий» (трохи засмутилися звичайно, ну ладно). І яке було моє здивування і подив, коли моя нога тільки ступила на острів. Я навіть не знаю, як виразити ті почуття, які мене переповнювали», – захоплюється дружина хореографа.

Повідомлялося, що відомий український танцюрист Влад Яма показав спільний знімок з дружиною Лилианной на пляжі.

Фотографію Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram. На знімку він лежить на піску в одних плавках. Артист збрив бороду, завдяки чому став виглядати на кілька років молодшою. Його дружина Лілія вляглася зверху. На ній яскравий рожевий купальник спортивного крою. Дівчина спокусливо вигнулась, випнувши свою «п'яту точку». Також вона показала мову на камеру.

Нагадаємо, Влад Яма похвалився стильним чином в компанії колеги

А ще Politeka писала, що ЧП сталося з Владом Ямою на вокзалі, подробиці лякають

Також Politeka повідомляла, що роздягнений Влад Яма похвалився пікантними кадрами з дружиною у ванній



