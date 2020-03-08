Відома українська балерина Катерина Кухар показала нове фото в Instagram

На фото Катерина позує в білому халаті. Вона присіла на коліна, щоб бути на рівні з дочкою. Волосся у Кухар були розпущені. Руками вона тримала за ноги дочку. Сама дівчинка стояла з зав'язаним хвостом і білому одязі. Вона фарбувала маму помадою або чимось подібним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчатка, сьогодні наш день! Правда, син привітав мене з Днем Матері... Так що у кого що, а я святкую два свята))", - написала Катерина.

Фанати встигли поставити більше 4 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких вітали Кухар і доньку.

Раніше ми повідомляли, що українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар гастролювала за кордоном.

Катерина Кухар два місяці перебувала на гастролях у Франції і закидала мережа неймовірними знімками, зробленими в цікавих місцях.

На останніх фото, які вона розмістила в Instagram, балерина прогуляла по Парижу в довгому темному пальто, зручних коротких чоботях і без макіяжу на обличчі.

Красуня постала перед усіма не нафарбованою, лише виділялися її чорні брови та карі очі.

Повідомлялося, що українська прима-балерина Катерина Кухар привітала передплатників з Днем святого Валентина.

Зірка з'явилася в легкому вбранні бежевого кольору, а її чоловік, Олександр Стоянов, був поруч з дружиною в білій сорочці та джинсах. Пара була на ліжку.

Катерина відкинула ковдру і показала свої гарні ніжки. Кухар розпустила волосся, і трохи нахилила голову. Вона доторкнулася до плечей чоловіка і посміхнулася.

В пості Катерина привітала всіх із святом та розповіла про незвичайний "подарунок" чоловікові. Як виявилося, красуня полетіла від Олександра в Берлін, а поселившись в готелі відкрила валізу і побачила сюрприз від нього - коробку цукерок.

Нагадаємо, син Катерини Кухар вразив зовнішністю, особисті кадри облетіли мережа

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій накидці

Також Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" підкорила натуральною красою без макіяжу



