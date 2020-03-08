Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала новий кадр в Instagram

На фото Віра позує в класичному костюмі: чорні штани, блуза, підбори і краватку. Тільки вона зняла туфлі, налила в них щось і пила з них на камеру. У цей момент вона сиділа на столі, одна нога звисала з нього, а друга лежала на ньому. На тлі можна побачити стільці. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій - свято !!! Всіх обіймаю вас , мої прекрасні!! І святкуємо сьогодні за всіх в Маямі на концерті", - написала Брежнєва.

Фанати встигли поставити більше 20 тисяч лайків під публікацією. Також вони написали безліч привітань і відзначили красу Віри, а один із користувач написав: "Що ти робиш?".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Віра Брежнєва з'явилася короткому топі під час концерту в Нью-Йорку.

Кілька годин тому стало відомо, що зірка вирушила в закордонний тур по США і вже встигла виступити в Чикаго і Нью-Йорку.

Так, сьогодні Віра представила фотозвіт з концерту ,на якому з'явилася у відвертій спідниці з розрізом і коротенькому топі на ледь помітних бретелях.

«Сьогодні у нас концерт у Нью-Йорку. Передостанній в турі) і «зими». Завтра Майамі. Кожен день новий політ, новий місто. Але круто, коли вдається хоч трохи прогулятися, подивитися, відчути... Особливо #newyork», – написала Віра трохи раніше під постом.

Повідомлялося, що українська співачка Віра Брежнєва показала, як взяла участь у зйомках російського шоу.

Так, під час запису шоу артистка з'явилася перед шанувальниками з легким макіяжем на обличчі, у світлих джинсах із заниженою талією та боді чорного кольору з високою посадкою. Однак далеко не зухвалий наряд Віри привернув до себе увагу.

Справа в тому, що зірці довелося роздягнутися перед телеведучими, щоб в рамках «покарань і завдань» зняти з себе білизну і поставити на спину медичні банки.

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