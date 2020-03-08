Популярна українська виконавиця Оля Полякова показала, як її привітали зі святом зірки «Кварталу 95»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дівчата! Нехай нас носять на руках не тільки 8 березня», коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках видно, як Полякову на руках підкидають зірки «Кварталу 95» Євген Кошовий та Юрій Ткач. А оскільки кадри були опубліковані в Сторіс, її шанувальники і шанувальниці не змогли що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Оля Полякова і телеведуча Леся Нікітюк показали новий кадр в Instagram

На кадрах Оля і Леся стоять на сцені і стрибають. Вони тримають ноги зсунутими, то ставлять їх ширше, ніж на рівень плечей. Полякова була в короткій чорній сукні і без білизни, а Леся в піджаку. Образ доповнили перша кросівками, а друга великими чобітьми. На тлі можна побачити інших людей.

Знаменитості позували на шоу "Расмеши Коміка", де Полякова стала провідною.

"Дівчинки, з 8 березня", - написала Полякова під кадром, який опублікувала у себе в профілі.

Фанати не змогли поставити лайки або оцінити публікацію. Все із-за того, що вона розміщена в сторіс, де така функція відсутня.

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