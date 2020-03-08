Українська реп-виконавиця Alyona Alyona під час відпочинку вирішила скинути все і похвалитися значними формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Ти — сильна, ти — розумна, ти —креативна, ти — незалежна! В тобі прекрасне все! Все, що ти робиш, зроблене з любов‘ю! Ти — чудова мама, сестра, дружина, подруга! Ти — унікальна❤️ Будь завжди собою, люби себе і сій добро💫», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках співачка позує без білизни, прикривши значні форми кокосами. На іншому знімку дівчина сміється, задерши голову, але не забувши про кокоси.

Як повідомлялося раніше, реп-виконавець Alyona Alyona присвятила свій новий трек тим, чиє життя обірвалося дуже рано.

Відповідну публікацію музикант опублікувала у своєму офіційному Instagram.

зокрема, Alyona Alyona презентувала нову композицію під назвою "Коли ховають молодих".

За словами реп-виконавця, до неї звернувся режисер Руслан Горовий і запропонував написати трек, присвячений пам'яті 15-річного Данила Дидика, який загинув в результаті теракту в Харкові в 2015 році.

"Дізнавшись більше про його історію, я згадала, як багато в своєму житті бачила втрат і похорону. Та найболючіші серед них - похорон молоді. Трек "Коли ховають молодих" - це "ода пам'яті" всім юнакам і дівчатам, чиї смерті мені довелося пережити і про яких мені довелося дізнатися. Це найстрашніше і важке, що може бачити світ", - додала Alyona Alyona.

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