Як пройшло шоу, які дивляться мільйони

У минулу неділю, 8 березня, на шоу "Голос країни-10" пройшли перші "вокальні бої"

MONATIK, Тіна Кароль, Дан Балан, Потап і Настя Каменських всі попередні випуски вибирали учасників у свої команди, і, нарешті, 8 березня пройшов перші "поєдинок" між учасниками, пише Рoliteka.net.

Два учасника з команди Монатіка відкрили випуск. Син священика Андрій Подкалюк і сучасний гуцул Сергій Роман виконали пісню Елтона Джона. Монатік дав право пройти Сергію Роману, а Тіна Кароль використала право "крадіжки" і врятувала Андрія Подкалюка.

У другий етап пройшла керівник мистецького центру культури і дозвілля Анастасія Картвелішвілі з команди Потапа і Насті Каменських, залишивши за бортом бодипозитивистку Маріам Жорданія.

Беквокалістка Монатіка Ліда Чи теж продовжила шлях на проекті. А королеву бурлеску Єлизавету Криворучко забрали собі Потап і Настя Каменських.

Переможець другого сезону Голос. Діти " Роман Сасанчин залишився на шоу, на відміну від блогера Сергія Клейнісу.

Тіна Кароль після виконання пісні сценаристом Юрієм Самовіловим і телеведучим Денисом Жупником віддала голос за першого.

Учитель історії Назар Яцишин з комнади Дана Балана продовжив шлях на проекті, а Тетяна Ігнатенко покинула його.

Нурсултан Шатирханулі вийшов проти фермера Артема Семенова, який також був травесті-дівою Урсулою. Перший потрапив до Монатика, а другий продовжить боротьбу у своїй команді у Тіни Кароль.

Блогер Марія Щербак продовжила шлях у Монатіка, а кавер-співачка Катерина Чемезова покинула проект.

Настя Каменських і Потап, після виступу блогера Марії Кондратенко і Ерлана Баібазарова, залишили собі другого. А Монатік забрав собі першу.

Далі пройшла Галина Рудик з команди Дана Балана, а Анжела Кансузян покинула шоу.

Потім: найромантичніша пара Максим Гара і Дарина Полоротова. Тіна обрала дівчину, а Потап і Настя Каменських врятували хлопця.

Вуличний музикант Микита Ходос вийшов проти екоактивиста Влада Семенова. Монатик дав шанс останньому.

З проекту вийшов Микола Свід на відміну Руслана Калашникова з команди Потапа і Насті Каменських.

Дан Балан залишив у комнаді Індіру Едильбаєву, а Потап і Настя Каменських врятували Євгенія Анішко.

Актриса з серіалу "Папік" Дарина Петрожицька вийшла на сцену проти шоумена Даніеля Салема. Обидва залишилися на шоу: Тіна Кароль вибрала Салема, а Дан Балан - Петрожицьку.

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