32-річна співачка й екс-учасниця гурту «ВІА-Гра» Санта Дімопулос зворушливо привітала жіночу половину своїх підписників зі святом 8 березня

На сторінці в соціальній мережі Instagram зірка поділилася чорно-білим знімком, супроводивши його коротким підписом, передає Politeka.

На фотографії Санта постала перед фанатами в довгому білому платті в горошок, оголивши стегно. Дівчина широко посміхається, виглядає щасливою і розслабленою.

«Дівчата, нехай кожен ваш день буде святом ❤️ Всі ми унікальні, сильні, могутні! Головне, ніколи про це не забувати 😘», – підписала вона знімок.

Судячи з геолокації, привітання Санта писала, перебуваючи в Куршавелі, французькому гірськолижному курорті.

У свою чергу шанувальники зірки також поспішили привітати красуню зі святом, а також підкреслили, що вона виглядає просто фантастично.

Зазначимо, що за плечима у цієї тендітної дівчини – чимало досягнень. Вона стала чемпіонкою світу з фітнесу, завоювала титул «Міс Україна Всесвіт-2006», встигла взяти участь у проекті «Фабрика зірок – 3», а також співала в групі «ВІА-Гра».

З ранніх років вона виявляла дивовижну пластику і чудово танцювала. У зв'язку з цим Санта почала відвідувати хореографічну школу і змогла на цьому терені домогтися звання «майстер спорту».

Модельна кар'єра, а також фітнес не завадили дівчині в навчанні. У 2011-му вона отримала диплом Київського університету і спеціальність юриста.

Залишаючись співачкою, актрисою, моделлю, Санта встигає будувати бізнес-кар'єру. У 2013 році дівчина спробувала себе в якості організатора брендового бутіка Gold Vintagе, який відкрила разом з колегою Юлією Ковальовою.

Дімопулос підтримує фізичну форму на колишньому рівні. При зрості 173 см вага не перевищує 52 кг, а параметри фігури (89-60-90) максимально наближені до ідеальних.

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