Ім'я відомого голлівудського актора Бреда Пітта нині не сходить з вуст, адже тільки недавно він отримав премію Оскар за роль у фільмі "Одного разу... в Голлівуді"

Крім того, його гучне розлучення з Анджеліною Джолі не дає спокою публіці. У ЗМІ повідомлялося, що через скандали на тлі розлучення з красунею, він навіть перебував у депресії. При цьому артист не виносив бруд з хати, ведучи себе цивілізовано, пише w-n.com.ua.

Пізніше Бреда Пітта почали все частіше помічати у компанії екс-дружини Дженніфер Еністон. Люди стали говорити, що пара хоче возз'єднатися.

Нещодавно до обговорення теми роману підключилася мама актора – Джейн Ета. Остання в захваті від того, що пара помирилася і відновила відносини. Тільки Ета боїться, що роман сина і його колишньої дружини скоро закінчиться.

Жінка каже Бреду мовляв вона боїться, що син знову все зіпсує.

"Джейн і Джен завжди добре ладнали і підтримували зв'язок, навіть коли Бред був одружений на Анджеліні», — сказав один з джерел зоряної сім'ї.

Тільки у відповідь, актор вважав таку увагу «напружуючу».

Нагадаємо, незважаючи на те, що Пітт став переможцем у номінації «Краща чоловіча роль другого плану» на Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) за свою роботу у фільмі «Одного разу в… Голлівуді», актор несподівано скасував поїздку в Лондон. Його промова в підсумку довелося зачитувати актрисі Марго Роббі.

Як з'ясувалося, саме в цей час в США приїхав 18-річний син актора Меддокс, який в даний момент навчається в Університеті Йонсі в Сеулі. Дізнавшись про приїзд їх з Анджеліною Джолі старшого сина, Пітт відразу ж кинув все, щоб зустрітися з ним.

Ймовірно, актор намагається таким чином налагодити відносини з Меддоксом, адже раніше ЗМІ дізналися про їх розбіжності.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі розповіла, що тільки впевнена в собі дівчина здатна по-справжньому зачарувати кожного.

На думку Джолі, найпривабливіше в жінці - її незалежність, самодостатність і своя точка зору. Джолі закохує чоловіків саме такою тактикою поведінки.

Нагадаємо, Бред Пітт зганьбив принца Вільяма і Кейт Міддлтон на очах у всіх.

Як повідомляла Politeka, Бред Пітт вперше заговорив про возз'єднання з Еністон: "Мені дуже приємно".

Також Politeka писала, що Бред Пітт і Еністон після гучного возз'єднання готуються до "медового місяця".