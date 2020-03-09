Українська телеведуча Даша Трегубова розповіла підписникам, що насправді стоїть за святом 8 березня

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ведуча десятого сезону "Х-фактор" написала, що 8 березня – це свято права жінки бути такою, якою вона захоче, передає Politeka.

«І ми святкуємо тих чоловіків, які приймають свою жінку тією, ким вона є!», – наголосила вона.

Даша зазначила, що історія Міжнародного жіночого дня почалася з боротьби за рівноправність, і лише згодом він перетворився на свято весни, коли прийнято дарувати квіти і подарунки.

Перед шанувальниками Даша з'явилася в яскраво-червоному подовженому жакеті, підв'язаному замість пояса різнобарвною краваткою. Наряд дозволив ведучій продемонструвати стрункі ноги.

Поряд з Трегубовою на фото – чоловік, який обіймає її, однак весь вигляд дівчини демонструє незалежність і самодостатність.

«Жінка – це богиня святиня, жінку потрібно любити, цінувати, поважати і дарувати повинен чоловік квіти, носити на руках, як у пісні співається: щоб не пив, не курив і завжди квіти дарував, тещу мамою називав», «Ви класна», «Ви змогли!», «Дарина, Ви прекрасні», – пишуть у коментарях шанувальники.

Раніше ми розповідали, що Даша Трегубова поділилася гарячими знімками з дорослої фотосесії.

«Як же я люблю все спонтанне… Вчора на пару хвилин (які розтягнулися на кілька годин) заїхала обговорити сукні на івенти. Це плавно перетекло у незаплановану примірку, а коли зайшов в гості Андрій Соловйов – у фотосесію (без мейк, зачіски і взагалі)», – написала вона в мережі.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

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