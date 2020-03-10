У 2019 році на екрани вийшло продовження культового серіалу «Беверлі-Хіллз, 90210», в якому зібрався практично весь основний склад акторів

Politeka вирішила згадати, як виглядали зірки молодіжного серіалу у 1990-х роках і як вони виглядають зараз, на закаті своєї кар'єри.

Головній зірці серіалу, актрисі Шеннон Доерті «Беверлі Хіллз» дозволив прославитися. От тільки через нестерпний характер вона не змогла скористатися цією популярністю.

Доерті покинула проект раніше за всіх своїх колег. Ще один успішний серіал, в якому вона брала участь («Зачаровані»), теж закінчився без неї. Більше видатних робіт у актриси не було. Останні кілька років вона бореться з раком.

Виконавець ролі Ділана, актор Люк Перрі помер у 2019 році у віці 52 роки. Актор переніс інсульт. Кар'єра Перрі не була проривною, але робота в нього була завжди – він знімався в різних фільмах і серіалах. Останній фільм з його участю – «Одного разу в Голлівуді».

Джейсон Прістлі, який грав Брендона, знімається в серіалах. Нічого примітного в його кар'єрі, як і в кар'єрі його колег по серіалу, немає.

Але без роботи артист не сидить. Він навіть отримував нагороду від канадської премії за роль в серіалі «Кличте мене Фітц».

Дженні Гарт, яка прославилася завдяки ролі блондинки Кейлі, довгий час знімалася в проектах, пов'язаних з «Беверлі-Хіллз».

Зараз у неї є власне реаліті-шоу «Життя з Дженні Гарт». Актрисі 47 років, але видно, що вона зловживає уколами краси.

Дочка продюсера серіалу Торі Спеллінг, яка зіграла Донну, знімалася в різних проектах, але видатних ролей не отримувала. У Торі п'ятеро дітей.

Красень Іан Зірінг, який грав у серіалі Стіва, час від часу з'являвся в окремих епізодах різних серіалів. В цілому, кар'єру 55-річного актора не можна назвати успішною.

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