Актриса серіалу «Беверлі-Хіллз 90210» Джанет Дюбуа раптово померла на 75-му році життя

У США не стало відомої актриси, співачки і танцівниці Джанет Дюбуа. Як стало відомо, вона померла в понеділок, 17 лютого, у власному будинку в Глендейлі, Каліфорнія.

Близькі до актрисі джерела розповіли, що вона померла уві сні. Її раптова смерть шокувала рідних і близьких актриси: вони стверджують, що останнім часом ніщо не віщувало біди. Дюбуа не страждала ні від яких хвороб, була веселою і буквально пару тижнів тому радо спілкувалася з шанувальниками на конвенті в Голлівуді.

Точна причина смерті знаменитості поки не визначена.

Джанет Дюбуа народилася в 1932 році в Філадельфії. Вона стала з'являтися на ТБ ще в 50-х. Серед найвідоміших робіт актриси – ролі в таких фільмах і серіалах, як "Щоденник божевільної домогосподарки", "Коджак", "Добрі часи" (Виллона Вудс - найвідоміша роль), "Ангели Чарлі 2", "Беверлі-Хіллз 90210", "Швидка допомога", "Детектив Раш", "Розслідування Джордан".

Раніше ми повідомляли про те, що у віці 86 років пішла з життя американська актриса Лінн Коен, відома по ролі домробітниці в телесеріалі HBO "Секс у великому місті".

Про смерть актриси 14 лютого повідомив її менеджер Джоша Пульц, правда, не розкрив причину й обставини.

Популярність Коен принесла роль домробітниці і няні Магди у персонажа Міранди Хоббс (у виконанні Синтії Ніксон), кращої подруги Керрі Бредшоу, яку зіграла Сара Джессіка Паркер.

Коен з'явилася в 13 епізодах між 2000 і 2004 роками і повторила свою роль у фільмі 2008 року.

Крім того, вона знімалася у відомому серіалі «Закон і порядок», з'являючись у головних серіалах, а також у фільмах «Закон і порядок: злочинний намір» і «Закон і порядок: розділ спеціальні потерпілі».

Нагадаємо, актрису, що підміняла Ніколь Кідман, вбили прямо біля будинку.

Як повідомляла Politeka, померла актриса, яка зіграла в культовому серіалі з Сарою Джесікою Паркер.

Також Politeka писала, що пішла з життя відома актриса, Голлівуд сумує: серіали з нею стали культовими.