Зірка «Жіночого кварталу» Вікторія Товстолес розповіла шанувальникам про знаменну дату в своєму житті

У той час, поки жінки святкували «свій» день, 24-річна артистка відзначала особливу річницю, передає Politeka.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина опублікувала фото на яхті зі своїм коханим чоловіком.

«4 року разом ❤️ Через 4 роки на нашій яхті, пливемо біля узбережжя Італії 💔🔥 Сьогодні у нас потрійне свято. Річниця. Рік Кім. 8 Березня 🦋», – підписала вона знімок.

На дівчині – біле міні-плаття і червоний жакет, а також босоніжки. Чоловік поряд – в шортах і білій футболці. Валерія обняла партнера і виглядає абсолютно щасливою.

Ім'я коханого Валерія не «світила», однак воно давно вже відоме. У січні минулого року дівчина відповіла згодою на пропозицію колеги Андрія Лузана вийти за нього заміж. Про дату весілля вона не поширюється, але спільні фото говорять про те, що у пари на даному етапі все добре.

Як відомо, артистична біографія Товстолес почалася в 19 років, коли дівчина дебютувала в Дніпропетровській лізі Клубу веселих і кмітливих. Українським телеглядачам Валерія відома як учасниця передач «Ліга сміху», «Розсміши коміка» і «Жіночий квартал».

Раніше ми писали, що Валерія здивувала шанувальників змінами у зовнішності, опублікувавши новий знімок. Кадр представляв собою портретне фото. Зірка стоїть впівоберта і дивиться в камеру. На Лері видно макіяж, зроблений за допомогою рум'ян, хайлайтера і тону. Очі красуні підкреслені непомітними тінями, а також виділяються об'ємні вії.

Губи артистки блищать, хоча на них немає помади. Крім того, на обличчі підкреслені брови.

Проте особливу увагу привернув колір волосся зірки, який значно темніший, ніж звикли бачити фанати.

«Може, назад у темний ?) 😛»,- підписала фото Лєра.

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